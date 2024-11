Crotone, inaugurata a Papanice la “Casa delle Associazioni”

Un’intera comunità, quella di Papanice, si è ritrovata questa sera in un luogo che da abbandonato è diventato un centro di riferimento dal punto di vista sociale.

È stata inaugurata, infatti, con la partecipazione di tantissimi residenti, nell’ex scuola di via Oceania la “Casa delle associazioni” che ospiterà una serie di attività destinate ai più fragili, agli anziani, alle persone con disabilità. Ad inaugurare il nuovo centro, affidato attraverso avviso pubblico alla Misericordia di Papanice, il sindaco Voce, gli assessori Filly Pollinzi, Rossella Parise e Antonio Scandale.

Con loro i consiglieri comunali Antonio Megna, che riveste anche la carica di ufficiale di Governo di Papanice, Antonio Mazzei, Maria Luana Cavallo, Antonella Passalacqua, Danilo Arcuri e Paolo Acri.

Presenti, inoltre, gli operatori del S.E.T. (servizio di educativa territoriale) attivato dalle politiche sociali anche nel quartiere di Papanice e voluto dall’amministrazione a sostegno dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 17 anni

Nelle parole commosse di Rino Borrelli, presidente della Misericordia di Papanice, ma anche in quelle del consigliere Mazzei e del consigliere Megna tutto l’impegno ma anche l’orgoglio di aver di aver sottratto al degrado una struttura che oggi si prepara ad ospitare tantissime attività grazie anche all’Avis e all’associazione “Camminiamo insieme” che opereranno presso la struttura.

Oltre alle attività di Protezione Civile da parte della misericordia che comunque provvederà anche all’assistenza agli anziani, è previsto un Emporio Solidale ed anche l’Avis effettuerà assistenza a chi ha più bisogno.

Il sindaco Voce nel suo intervento ha ricordato che Papanice, così come tutti i quartieri periferici della città, rappresentano luoghi dove l’amministrazione sta intervenendo attraverso attività specifiche per garantire agli stessi la dignità che meritano