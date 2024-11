Pizzo. Un camper che stava transitando nel centro storico è precipitato giù all’altezza della stradina che porta alla Seggiola

“È stato davvero un tragico incidente quello avvenuto poche ore fa a Pizzo. Un camper ha urtato la ringhiera della curva di via Marcello Salomone, rompendola, precipitando nella discesa della Seggiola, in cui erano anche auto parcheggiate. Purtroppo il conducente del mezzo è morto sul colpo e vani sono stati gli immediati soccorsi. Ferita la moglie. Immediati i soccorsi”. Così scrive su facebook Antonio Montesanti, storico ed artigiano che lavoro non lontano dal luogo dell’incidente.

Il camper stava transitando nel centro storico quando ad un certo, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di nazionalità straniera che era insieme alla moglie, ha perso il controllo ed è precipitato giù all’altezza della stradina che porta alla Seggiola. Fatale l’impatto e l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto nella curva della chiesa dell’Immacolata oltrepassando la ringhiera che protegge dalla sottostante strada che porta alla Seggiola.

La foto è stata tratta da facebook