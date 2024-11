Si è suicidata la donna di Sersale mamma della bambina di 7 anni caduta da una finestra a Botricello

A Botricello una bambina di 7 anni è caduta dal balcone ed è in gravi condizioni. La madre non ha retto al dolore e si è suicidata in ospedale. La bambina di 7 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduta dal secondo piano di una casa famiglia di Botricello. La bambina è stata soccorsa sul posto e poi trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Catanzaro. La bambina era ospite della struttura insieme alla madre. Entrambe sono originarie di Sersale, un comune vicino sempre della provincia di Catanzaro.

Attorno alle 10 di mercoledì mattina la piccola sarebbe caduta da una finestra posta al secondo piano dell’immobile. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto, prima con l’arrivo di una ambulanza e dei Carabinieri, poi con l’elisoccorso. Ma, dopo avere intubato la piccola, i sanitari hanno preferito procedere con il trasporto verso l’ospedale in ambulanza scortata dai militari dell’Arma per consentire di giungere prima presso il nosocomio. Le condizioni della piccola sono disperate e la prognosi al momento è riservata.

Una volta giunti in ospedale i sanitari del pronto soccorso hanno accolto la piccola e hanno applicato le cure di primo intervento. Ma a quel punto la mamma della piccola non avrebbe retto al dolore e si sarebbe suicidata. Secondo quanto appreso la donna avrebbe aperto una finestra dell’ospedale di Catanzaro gettandosi nel vuoto. Sul posto è intervenuta la Polizia cui sono affidate le indagini del caso. Mamma e figlia, originarie di Sersale un centro della Presila Catanzarese, erano ospiti della struttura da diverso tempo e, nonostante una situazione familiare complessa, vivevano nel centro con normale tranquillità.