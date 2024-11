“At the night” è il nuovo singolo dei Nightsoon

Da venerdì 29 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “AT THE NIGHT”, il nuovo singolo dei NIGHTSOON.

“At the night”, primo estratto dal nuovo album dei NIGHTSOON, atteso per l’estate 2025, rappresenta un punto di svolta nelle sonorità della band, che non si vuole incasellare in un genere specifico, bensì sfruttare al meglio i percorsi disponibili per veicolare idee e i messaggi che vuole trasmettere. La ricerca e la sperimentazione di nuove sonorità e soluzioni hanno portato alla realizzazione di una ballad trascinante, che combina in modo armonioso contrasti sonori e apre la strada alla “new wave” dei NIGHTSOON.

Commenta Nika, frontman della band, a proposito del brano: “Ho scritto At The Night di getto alle 3 del mattino, i nostri brani sono nati spesso così, in modo naturale e tutto d’un fiato.

Immaginavo di parlare al prossimo regalando i miei pensieri, raccontando che il nostro futuro è sempre incerto, che, anche se facciamo degli errori dobbiamo sempre guardare avanti, che, anche se le cose cambiano dobbiamo restare noi stessi. Questo brano segna un punto di svolta per noi e per il nostro percorso, abbracciando sonorità che ci permettono di raccontarci meglio. Per noi la musica è questo: condividere emozioni, idee, un messaggio”.

Biografia

La band NIGHTSOON nasce nel 2018, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria, tastiere e cori.

Il nome “NIGHTSOON” deriva dall’abitudine di Nika, frontman e compositore principale dei brani e dei testi, con arrangiamento e produzione di gruppo, di scrivere sempre di notte durante un periodo della sua vita, sperando che quel momento della giornata arrivasse presto per liberare le sue emozioni e pensieri.

Nel novembre 2021 la band incide il suo primo singolo, “Same Stain”, presso il prestigioso Mulino Recording Studio ad Acquapendente (VT), con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini.

A marzo 2022 si svolgono le riprese del video musicale, prodotto dalla band e con la regia di

Leonardo Russo e Ciro Di Niccolo come direttore della fotografia. L’audio ufficiale di Same Stain è stato pubblicato come singolo online il 25 maggio 2022, su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le principali piattaforme digitali per lo streaming musicale; il video ufficiale di Same Stain è stato pubblicato il 25 maggio 2022 sul canale Youtube della band.

Tra l’estate del 2022 e la primavera del 2023 la band incide altri brani al Bonsai Recording Studio di Andrea Mescolini ad Orvieto, con successivo mix e master effettuato dallo stesso al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT). “Same Stain” e i successivi singoli della band faranno parte dell’album di debutto, prodotto dalla band con il supporto di una campagna di crowdfunding.

Il secondo singolo della band, “Sunset”, brano introspettivo e coinvolgente, è stato pubblicato come singolo sulle piattaforme audio il 21 ottobre 2022; il videoclip, diretto da Valentina Cipriani e prodotto dalla band, è stato pubblicato lo stesso giorno sul canale Youtube della band.

“Play The Punk”, brano aggressivo e movimentato, è il terzo singolo della band, con videoclip diretto da Leonardo Russo e prodotto dalla band, è stato pubblicato il 3 marzo 2023 su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le piattaforme audio, e sul canale Youtube della band.

Il 02 giugno 2023 la band pubblica su tutte le piattaforme audio il quarto singolo “Don’t Hate”, brano con un riff che fa muovere; il videoclip, pubblicato lo stesso giorno sul canale Youtube della band, è stato diretto da Valentina Cipriani e prodotto dalla band in una location unica: Villa Bertelè (Cerea, VR).

Con il quinto singolo “Soulmates”, la band svela un lato più intimo e acustico del proprio sound. Il videoclip, diretto da Valentina Bobbi Cipriani (prodotto dalla band e da Michele Ramarro) è ispirato alla storia di Mike, caro amico della band, in un periodo turbolento della sua vita. Il brano è stato pubblicato sulle piattaforme audio e sul canale Youtube della band il 29 luglio 2023.

Il 10 novembre 2023 la band pubblica l’album di debutto “EVOLUTION”, con il singolo di lancio “Blame”; lo stesso giorno viene pubblicato sul canale YouTube il video ufficiale di “Blame”, diretto da Valentina Bobbi Cipriani presso il Moses Studio (VR).

“Evolution” contiene 9 tracce che spaziano tra alternative rock, stoner, post grunge, indie rock e acoustic rock, mostrando sonorità simili ma differenti che convivono e costituiscono il carattere della band.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale (distribuito da Artist First) e acquistabile fisicamente assieme al merch della band; il cd pack contiene cd, foto, testi e i nomi dei sostenitori del crowdfunding. Tra l’autunno 2023 e la primavera 2024 si è svolto l’Evolution Tour, con tappe a Verona, Milano, Padova, Treviso e Venezia.

Terminato l’“Evolution Tour”, la band sperimenta nuove sonorità e torna in studio per incidere il secondo album dei NIGHTSOON, prodotto dalla band. Le registrazioni si sono svolte tra il marzo e l’agosto 2024, presso il Bonsai Recording Studio (Orvieto – IT) con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini e mix/master effettuato al Mulino Recording Studio (Acquapendente – IT).

“At the night” è il nuovo singolo dei NIGHTSOON disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 29 novembre 2024.