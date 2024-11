Con il 2025 arriva il rincaro delle multe stradali: si adeguano all’inflazione

Brutte notizie per milioni di automobilisti italiani. Sono in vista aumenti delle multe stradali fino al 17,6%. I rincari scatteranno da gennaio 2025. Le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida e per l’attraversamento con il semaforo rosso potrebbero arrivare a sfiorare i 200 euro, mentre supererebbero i mille euro le multe in caso di superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h.

L’aumento delle multe stradali dal 2025 è l’effetto del possibile adeguamento all’inflazione previsto dal codice della strada, che è bloccato da quattro anni. Da questi rincari sono stimati incassi per oltre i 2 miliardi.