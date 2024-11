Borgo Valbelluna. Antonio Comiotto muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Tragico incidente nel Bellunese dove un boscaiolo è morto schiacciato dall’albero che stava tagliando nell’area di proprietà. Nell’incidente è morto Antonio Comiotto. La tragedia è avvenuta giovedì pomeriggio. Antonio Comiotto, 65 anni, è stato travolto da una pianta in località Sort Frede, sopra Carve di Mel. Lui stesso è riuscito a dare l’allarme dopo l’incidente, avvertendo sua sorella con il cellulare.

In base alle prime informazioni, abbattendo l’albero, Antonio Comiotto se l’è visto piombare addosso, non riuscendo a spostarsi in tempo. I primi soccorsi sono stati prestati dai dirimpettai che hanno tagliato la pianta per liberarlo mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore era in avvicinamento. Nel frattempo era stato avvertita anche la centrale del Suem 118 che ha inviato Falco nella zona di Borgo Valbelluna.

Le condizioni dell’infortunato però sono immediatamente peggiorate. I sanitari hanno a lungo tentato le manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto è sopraggiunta una squadra del Soccorso alpino di Belluno, per trasportare la salma fino alla strada.