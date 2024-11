“Non Ti Senti Un Boomer” è il nuovo singolo de I Lolli

Da venerdì 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “NON TI SENTI UN BOOMER” (Maionese Project), il nuovo singolo de I LOLLI disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 16 novembre.

“Non ti senti un Boomer” è un brano che racconta un viaggio spaziale attraverso il cambiamento generazionale. La canzone esplora come il mondo stia cambiando inesorabilmente, mettendo a confronto il linguaggio, le idee e i comportamenti dei Boomer, dei Millennials e della Gen Z. Con un sound coinvolgente e testi pungenti, I Lolli offrono un ritratto divertente e brillante di tre generazioni a confronto, in una traccia capace di divertire, far ballare e riflettere allo stesso tempo.

Spiega il duo toscano a proposito del brano: “Questo brano rappresenta il nostro secondo singolo, e pur avendo un’anima diversa dal primo, porta con sé la stessa voglia di raccontare e riflettere sulla società attuale. Parlando di Boomer, Millennials e Gen Z, ci siamo immersi completamente in ogni generazione, anche quelle più distanti da noi. Solo entrando nel loro mondo e osservandolo da vicino abbiamo potuto raccontarlo in musica. Un aneddoto divertente che ci rimarrà impresso è il caldo assurdo che abbiamo sopportato durante le riprese, chiusi nelle nostre tute da astronauta in ‘100% poliestere’, da cui non passava nemmeno un filo d’aria!”

Il videoclip di “Non Ti Senti Un Boomer” è stato girato tra i paesaggi naturali delle splendide province di Livorno, Grosseto e Siena, includendo anche la Discoteca Il Bolero di Scarlino, che ha ospitato alcune delle scene del video. Alla regia si è riconfermato Edoardo Amicucci, già apprezzato per il precedente videoclip, “L’Isola delle Libertà”. Le riprese, svolte in due intense giornate, hanno coinvolto attivamente molte persone, creando un’atmosfera unica e divertente. L’utilizzo delle tute da astronauti dei protagonisti ha incuriosito i passanti, rendendo il set ancora più vivace e pieno di interazioni.

Biografia

I Lolli sono un dinamico duo toscano formato da Matteo Buselli, 26 anni, e Alessandro Pepe, 23 anni. Entrambi si sono diplomati all’Accademia Le Muse, seguendo corsi di recitazione e dizione con Fioretta Mari. La loro formazione musicale include studi di canto moderno con Gianni Nepi e perfezionamento della tecnica vocale con il vocal coach Giancarlo Genise.

La loro carriera è caratterizzata da numerose esibizioni dal vivo, che li hanno portati a esibirsi in piazze, teatri e locali, conquistando sempre più fan grazie alla loro energia e al loro talento. Oltre alla loro attività live, Matteo e Alessandro lavorano come speaker radiofonici per un’emittente toscana, aggiungendo un’altra sfaccettatura alla loro poliedrica carriera artistica.

Nel 2022, I Lolli hanno preso parte alle registrazioni del format televisivo “Don’t Forget the Lyrics”, condotto da Gabriele Corsi. In questa occasione, Matteo ha brillato come campione per sei puntate, supportato da Alessandro, incantando il pubblico con performance canore e sketch comici. La loro presenza carismatica li ha portati anche a essere ospiti in una puntata di “Roma chiama triuno triuno” su Radio Deejay, sempre invitati da Gabriele Corsi.

Non si fermano qui: I Lolli hanno anche condotto per 3 edizioni le fasi finali del Cantagiro, hanno condotto insieme a Le Donatella e Samara Tramontana il tour estivo nei centri commerciali italiani per il programma TV “Nokep Generation”, trasmesso su Sky. Hanno inoltre partecipato a varie ospitate televisive e radiofoniche in programmi come “I Lunatici”, “W il Videobox” e il “Fatti sentire Festival” su Rai 2.

Con la loro capacità di fondere musica e intrattenimento, I Lolli sono pronti a portare la loro energia contagiosa ovunque vadano, continuando a crescere e a far sognare il loro pubblico, come è successo a Trento il 12 Luglio di quest’anno quando hanno aperto il concerto di Fabrizio Moro e Il Tre riscuotendo un grande successo e consensi dal pubblico pagante.

“Non Ti Senti Un Boomer” è il nuovo singolo de I Lolli disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 16 novembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 22 novembre.