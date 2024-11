Da venerdì 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “POSACENERE”, il nuovo singolo di MERON, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 novembre.

“Posacenere” è un brano che racconta una storia che desidera nascere ma non trova il coraggio di iniziare. Il protagonista della canzone continua ad immaginare come sarebbe potuta andare, respirando la vita di quella persona attraverso i ricordi delle esperienze condivise. In questo modo, cerca di sottrarsi alla visione delle sue giornate che continuano a spegnersi dentro un posacenere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano l’ho scritto durante una lezione al liceo perché mi stavo annoiando. L’ho lasciata poi nel cassetto per anni, poi durante una camminata per le colline della Toscana, dove spesso vado a prendere ispirazione, l’ho completata. Così con il produttore Luca Zannoni ho iniziato a lavorare sull’arrangiamento”.

Il videoclip di “Posacenere” mostra il protagonista in un momento spensierato e piacevole in mezzo alla campagna. Questa ambientazione crea un forte contrasto con la sonorità malinconica della canzone, sottolineando il senso di nostalgia e riflessione.

Biografia

Meron, classe 1997, nasce a Bologna e vive con sua madre fino all’età di 3 anni. Cresciuto in un paese della provincia di Rimini, inizia a scrivere canzoni all’età di 8 anni, e così la musica diventa la sua fedele compagna. A Carpi, dove in seguito si trasferisce, studia pianoforte e canto, prendendo parte a diversi progetti musicali della zona modenese. Nel 2017 tenta Area Sanremo, arrivando fino alla tappa delle semifinali. Dopo anni passati a suonare in vari locali e a studiare, nel novembre 2023 pubblica il suo primo singolo del nuovo progetto in corso, “Colori dell’ombra”, e successivamente “Gazza ladra” e “Nuove regole”.

“Posacenere” è il nuovo singolo di Meron disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 15 novembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 22 novembre.