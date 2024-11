Roma. Schianto a Monte Mario: morto il poliziotto Amar Kudin, in forza al distretto Primavalle

Nell’incidente avvenuto nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma ha perso la vita Amar Kudin, poliziotto di 32 anni. Gravissimo il bilancio. Si registrano infatti altri tre feriti. In base a quanto emerso gli agenti rimasti feriti sarebbero i due conducenti delle volanti e un passeggero: una donna trasportata al San Camillo e un uomo portato all’ospedale Santo Spirito. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona.

L’incidente, in cui entrambe le auto si sono ribaltate, è avvenuto attorno alle 5 del mattino, in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani. Le pattuglie stavano andando in sirena su un intervento per una rissa.

“Provo un forte, sincero dolore per la morte dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

La vittima del terribile schianto è Amar Kudin, in forza al distretto Primavalle. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti. Il giovane agente non era solo stimato come poliziotto, ma anche un nome noto nel mondo del rugby: giocava da tallonatore per le Fiamme Oro Rugby e ad agosto era stato acquistato dal Rugby Civitavecchia per la stagione 2024-2025.

Classe ’92, Amar Kudin era nato in Croazia per poi trasferirsi da bambino con la famiglia Treviso. La notizia della morte del giovane agente è stata commentata anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. “Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione”.