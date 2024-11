Ercolano. Esplosione in uno stabile di via Patacca, 94: due vittime accertate

Tragedia ad Ercolano nel Napoletano. Lunedì primo pomeriggio si è verificata un’esplosione in uno stabile di via Patacca, 94: due le vittime accertate. I Carabinieri hanno confermato che all’interno del fabbricato si producevano fuochi d’artificio, non è ancora chiaro se in modo autorizzato. Ci sarebbero anche due dispersi.

A lavoro i Carabinieri della tenenza di Ercolano, ambulanze e vigili del fuoco. Dal luogo dell’esplosione si leva una colonna di fumo visibile a grande distanza. I residenti hanno raccontato di un forte boato, sentito in maniera nitida in tutti i comuni della zona ai piedi del Vesuvio. Via Patacca è una zona isolata al confine tra Ercolano e San Giorgio a Cremano, con aree verdi e agricole.