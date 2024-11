Palermo. Precipita montacarichi realizzato in maniera artigianale e rudimentale: diversi feriti

Un montacarichi costruito in maniera artigianale e rudimentale è precipitato in un’abitazione del centro storico di Palermo. All’interno c’erano due donne e tre bambini. L’incidente è avvenuto in via Mura San Vito, alle spalle della caserma Carini dei Carabinieri, nel cuore del mercato del Capo.

La mamma trentenne, i suoi tre figli piccoli e la suocera settantenne stavano salendo dal piano terra al primo piano. In base ad una prima ricostruzione le corde non avrebbero retto al carico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La mamma dei tre bambini ha riportato fratture ad entrambe le gambe ed è stata operata all’ospedale Civico. I tre piccoli sono stati portati al Cervello per precauzione.

Secondo quanto scrive la testata locale livesicilia a realizzare e installare il montacarichi sarebbe stato un parente che fa il fabbro. Sembrerebbe che l’uso del montacarichi sia l’unico modo per entrare nella casa sprovvista di scale. Su questo saranno necessari ulteriori accertamenti. La procura di Palermo ha disposto il sequestro dell’ascensore. Sino a tarda notte i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio.