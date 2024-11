Nino Rossi, l’Aspromonte e la Calabria stellata protagonisti dell’ultima data di Chef sotto le Stelle al DoubleTree by Hilton Rome Monti

Volge al termine la seconda stagione di Chef sotto le Stelle del DoubleTree by Hilton Rome Monti con un ultimo interessante appuntamento, un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo di Qafiz. A chiudere la rassegna sarà, infatti, Nino Rossi 1 Stella Michelin, da poco rinnovata per il 2025, con la sua cucina direttamente da Santa Cristina d’Aspromonte (Rc), che promette un viaggio intimo e personale nella sua Calabria.

Nino Rossi porta a Roma il suo legame con il territorio, l’amore per il paesaggio e la sua voglia di essere protagonista delle tradizioni in evoluzione. Lo Chef ha costruito per questa nuova cena un percorso di degustazione in cui presenterà la sua cucina, la sua visione di Calabria, attraverso i sapori provenienti da una scenografia selvaggia come quella dell’Aspromonte con le sue erbe spontanee, le sue tradizioni, i suoi colori.

Ci saranno i piatti signature della carta di Qafiz e in cui racconta storia e attualità del territorio da cui proviene, dando vita ad un viaggio intimo di scoperta. Chef Rossi ci parla di una Calabria inedita, scavalca i cliché che la legano all’immaginario di una terra fatta solo di peperoncino, per farci entrare in una terra dalla sorprendente biodiversità che come lui stesso sottolinea: “ha bisogno di avere giustizia anche in ambiti più “alti” come quello del fine dining”.

Il menù della serata

Il menù come sempre sarà un vero e proprio viaggio in sei tappe, dagli originali ed eleganti amouse bouche di entrata fino al dessert scenografico e sorprendente, senza dimenticare il pane e l’esperienza intorno a questo elemento.

Il percorso proposto per la serata da Nino Rossi è fortemente legato a questa stagione autunnale e, soprattutto, alla terra dello chef ospite: la Calabria. Chawanmushi, cipolla di Tropea, bottarga di tonno, ‘nduja, chicharron è la portata di entrata nel mondo di Qafiz, seguita da uno dei piatti signature dello chef, ovvero Gambero rosso in gelatina, mandorla, cavolo viola, rucola di mare, rafano. Si passa al Carnaroli, abete bianco, polvere di porcini per un giro tra i boschi e poi all’Anguilla glassata alla melassa di fichi, cicoria, riccio di mare, lampone ghiacciato, in un altelanare di sapori tra mare, monti, fiumi e chiudere poi con una Mousse al cioccolato ivoire, foglie di fico, Oabika, fava tonka.

Elementi che arrivano dalla montagna e dal mare, come abete bianco e i porcini, il finocchietto marino e la rucola di mare, raccolti dallo stesso chef amante del foraging, sua pratica quasi quotidiana.

Anche il wine pairing curato dal sommelier di Qafiz Andrea Gionchetti si focalizza sulla Calabria con i vini della cantina L’Arciglione di Cataldo Calabretta (Cirò) e di Casa Comerci (Costa degli Dei).

Si apre con il NonSense di Casa Comerci, un magliocco canino rifermentato in bottiglia, per poi passare alla sua versione rosata con Granatu, mentre dalla terra del Cirò un abbinamento molto particolare si avrà tra l’anguilla e il Cirò Rosso, per poi chiudere il percorso con un cocktail firmato dal Mun cocktial bar.

90€ a persona, wine pairing escluso – 120€ a persona, Wine Pairing incluso – Per informazioni e prenotazioni:[email protected]

Chef Sotto le Stelle, il progetto

“Chef sotto le Stelle” è un progetto di DoubleTree by Hilton Rome Monti ideato e sviluppato in collaborazione con Giusy Ferraina giornalista enogastronomica e consulente, racchiude una serie di eventi di rilievo, dedicati alla ristorazione fine dining e stellata e alla città di Roma. Spiega la direttrice del DoubleTree by Hilton Rome Monti, Elena Prandelli: “Ogni evento di ‘Chef sotto le Stelle’ è un omaggio al territorio e alla sua diversità. Questa volta arriviamo nel cuore della Calabria più meridionale, con Nino Rossi che porta a tavola i sapori autentici della sua terra che diventano pura emozione e offrendo ai nostri ospiti un’esperienza culinaria che racconta la storia e la ricchezza del nostro patrimonio gastronomico.”

Lo Chef

Nino Rossi

Nino Rossi incontra l’alta cucina in modo inusuale, attraverso banchetti e ricevimenti. Successivamente apre Villa Rossi, decidendo di intraprendere la carriera da chef. È nel 2016, però, che finalmente dà vita al suo progetto: il suo ristorante a Santa Cristina d’Aspromonte, il Qafiz. La guida Michelin lo premia con una stella nell’edizione 2019, mentre L’Espresso gli conferisce tre cappelli nello stesso anno. Lo chef ama dire: “Il mio progetto ha senso solo qui. L’Aspromonte è diventato un assist e non un ostacolo, mi suggerisce attraverso la natura come far evolvere il territorio e la mia cucina.”

La particolarità dei piatti, dei sapori e dei colori rivela che nella sua cucina si parte dal gusto per arrivare alla scelta dei colori e delle simmetrie, affinché il piatto trasmetta vivacità e funzionalità nella degustazione. Quella di Nino Rossi è una cucina precisa, tecnica e moderna, attenta alle materie prime e ai processi di contaminazione delle influenze d’oltralpe che lo chef porta con sé fin da bambino.

La Location

Chef Sotto le Stelle, la location: Il DoubleTree by Hilton Rome Monti

Siamo a Roma, nel quartiere Monti, alle spalle di Santa Maria Maggiore e proprio nel punto di ingresso di uno dei rioni più iconici della capitale. Il DoubleTree by Hilton Rome Monti si affaccia su Piazza dell’Esquilino e dal quartiere prende pienamente ispirazione, un mix di contemporaneità glamour e stile industriale, ma anche una grande scommessa su una variegata offerta ristorativa, aperta sia agli ospiti che al pubblico esterno, con il MiT Food & Coffee Brewery giovane e vivace bistrot con patio sulla piazza; il Mamalia accogliente ristorante con cucina a vista, che propone tradizione italiana e romana rivisitate in chiave moderna, per concludere poi con una ascesa all’ottavo piano dove troviamo il Mùn Rooftop Cocktail Bar con vista sulla cupola della Basilica di Santa Maria Maggiore e un’atmosfera rilassante e lontana dal caos romano.