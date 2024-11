Belgio Italia 0-1. Spalletti: secondo tempo difficile, ma abbiamo tenuto botta

Luciano Spalletti è molto contento per l’1-0 in casa del Belgio e ai microfoni di Rai Sport non nasconde la sua soddisfazione per la qualificazione degli azzurri ai quarti di finale di Nations League. “Abbiamo lottato come leoni. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto dimostrando di essere una squadra tosta”. Ottima Italia nel primo tempo, ma un po’ di sofferenza nel finale. “Nella ripresa il campo si è fatto pesante, abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo e perso un po’ di lucidità, ma siamo riusciti a tenere il risultato”.

In Nations League si è vista un’altra Italia, rispetto all’Europeo, capace di vincere in casa di Belgio e Francia. Questo il commento del ct. “Si era detto 500 v0lte che siamo l’Italia, si potevano trovare facilmente 30 giocatori da portare all’Europeo e mettere in campo. Tutto vero, ma bisogna anche trovare le condizioni per giocare da squadra: questi ragazzi sono forti e ora, grazie al lavoro, ci sono riusciti”.