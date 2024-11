Mike Sueg: ascolta “Ego”, il suo nuovo brano

Dal 15 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Mike Sueg: “EGO”.

“EGO” è un brano che punta a raccontare la parte più intima e personale di Mike Sueg, scavando nella sua mente e raccontando una prospettiva inedita del suo modo di fare musica. “EGO” esplora una sensazione: il voler cercare una soluzione anche quando la situazione pare essere irreparabile. Il contorno emotivo attorno cui ruota il racconto è una costante sensazione in cui l’autore descrive di sentirsi imbrigliato tra passato e presente. Una situazione di stallo, che attraverso l’ “EGO”, la propria volontà, spinge a ritrovare una luce e nuove opportunità. Questo conflitto interiore si trasforma in una forza che stimola il cambiamento, dimostrando che, anche nei periodi più difficili, è possibile trovare una via per proseguire e riscoprire il legame con la propria essenza.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Con “EGO” affronto il tema del dare valore ai dettagli. Anche quando ci sembra di non avere nulla tra le mani, va data attenzione a ciò che facilmente ci sfugge. Questo tema coincide con il sapersi rialzare nei momenti difficili, soprattutto quando ci sentiamo troppo legati al passato”.

Biografia

Michele Aliberti in arte Mike Sueg debutta nel 2018 con i suoi primi due singoli ufficiali, “Cinema” e “Parigi”, prodotti da Nicholas Frei. Nel 2019, partecipa al talent show “Coca-Cola Future Legend”, dove viene selezionato dalla coach Annalisa per un percorso di produzione musicale e performance dal vivo. Durante l’anno, lavora ai “Massive Art Studios” di Milano sul suo singolo “Paracadute”, pubblicato con il supporto di Coca-Cola. Successivamente, presenta altri due brani: “Senza La Luna” e “Soli”, quest’ultimo registrato presso i Canova Studios di Michele Canova.

L’obiettivo del suo progetto musicale è trasmettere emozioni intense attraverso sonorità profonde. Con uno stile che si concentra sulla narrazione di immagini e storie personali.

Nel suo percorso conta diverse esibizioni dal vivo, come “Battiti Live” in Puglia, “Gru Village” a Torino, “Games Week” a Milano e la più recente a fine 2023 a Napoli, in occasione del “Capodanno in Piazza Plebiscito”.

Nel corso degli ultimi 4 anni rilascia nuovi singoli e collaborazioni, tra cui un EP “Odi et Amo” composto da 4 tracce, fino ad oggi, fuori con il singolo “Luci Spente” registrato e prodotto negli studi di UpMusic a Milano.