Come Scegliere la Cuccia per Cani di Taglia Media

Quando si ha un cane di taglia media, scegliere la cuccia per cane medio è un passo importantissimo per potergli offrire la casa perfetta, che sappia donargli comfort e tutelare la sua salute. La cuccia fa la differenza nella qualità del benessere del proprio amico a quattro zampe e in questo articolo, vedremo insieme come scegliere la cuccia perfetta per cani di taglia media, esplorando i fattori che devono essere considerati al momento dell’acquisto e i materiali adatti.

Cosa si Intende per Cane di Taglia Media?

Per iniziare, cerchiamo di capire cosa si intende per cane di taglia media. Si tratta di cani il cui peso varia tra i 10 e i 25 kg e la cui altezza al garrese (ovvero al punto più alto delle spalle) è compresa tra i 40 e i 59 cm. I cani di taglia media non sono cani né troppo grandi né troppo piccoli, cosa che li rende perfetti per vivere negli appartamenti o per essere tenuti nel giardino di casa.

Perché è Importante Scegliere la Cuccia Giusta?

I cani di taglia media, per quanto siano versatili e possiedano una buona capacità di adattamento, sono degli animali che hanno bisogno di uno spazio adeguato nel quale vivere e muoversi per non sviluppare problemi comportamentali. Questo aspetto è importante per la scelta delle cucce per cani di taglia media. I cani devono potersi distendere, girarsi e riposare adeguatamente; pertanto, è bene assicurarsi di scegliere una cuccia per cane medio abbastanza grande da permettergli di muoversi e di stare al caldo.

Ma come si sceglie la cuccia?

Vediamo quali sono i fattori da considerare per fare la scelta giusta.

Prestare Attenzione alla Misura

Come accennato, un cane di taglia media ha peso e dimensioni che rientrano in un range ben definito ma per scegliere la cuccia taglia media perfetta per lui occorre conoscere le sue misure precise, dal momento che esse variano a seconda della razza di riferimento e del cane stesso, soprattutto se abbiamo a che fare con i meticci. Per ottenere l’altezza del cane, basterà prendere l’altezza al garrese partendo dalle zampe anteriori fino ad arrivare al punto più alto delle spalle, dove le scapole si incontrano con la colonna vertebrale.

Il Materiale

La scelta del materiale è un aspetto fondamentale per l’acquisto della cuccia per cane medio. Il materiale è ciò che influisce direttamente sul comfort del nostro amico a quattro zampe, in quanto deve proteggerlo dal caldo estivo e dal freddo invernale, soprattutto se la cuccia è destinata all’uso esterno. Purtroppo, molte delle cucce in commercio sono realizzate in plastica o con materiali che, oltre a non offrire adeguate proprietà termiche, spesso non sono nemmeno progettate per tutelare la salute del cane.

Optare per cucce costruite con materiali isolanti, come il legno, è un’ottima scelta per garantire al cane un rifugio che lo protegga dalle escursioni termiche stagionali. Inoltre, quando si acquista una cuccia taglia media, è fondamentale verificare che siano usate vernici atossiche e sicure, per evitare di compromettere la salute del nostro cane con sostanze dannose. Scegliere materiali di alta qualità, infine, permette alla cuccia di avere resistenza e durabilità maggiori.

Le Proprietà

Un altro aspetto fondamentale nella scelta della cuccia per cane medio è garantire che il nostro cane viva in un ambiente sicuro e privo di rischi. La cuccia deve essere stabile, senza spigoli o parti che potrebbero danneggiarlo durante il gioco o il riposo. Se il cane tende a mordere o graffiare, è importante che la cuccia sia resistente alle abrasioni e ai morsi, soprattutto nel caso di cuccioli o cani con problemi comportamentali. Inoltre, se la cuccia è destinata all’esterno, deve essere impermeabile, con un tetto a spiovente e trattato con vernici idrofobe per proteggere il cane dalla pioggia. Infine, la cuccia deve essere facile da pulire: le superfici devono essere lisce e non porose per prevenire l’accumulo di peli, polvere e sporco, garantendo così un ambiente igienico e salutare per il cane.

La Posizione

Quando acquistiamo la cuccia, è importante sapere dove metterla. Intanto, è bene tenere a mente che una cuccia non deve mai toccare il terreno, per evitare che il cane sia a contatto con umidità o con lo sporco. Inoltre, una cuccia rialzata permette anche di poter pulire la parte inferiore, evitando che la polvere si accumuli sotto di essa. Altro aspetto fondamentale legato alla posizione della cuccia, è il luogo in cui andrà collocata. Se la cuccia è destinata all’esterno, è meglio evitare punti dove ci sia eccessiva ventilazione, troppo movimento di persone e rumori forti che possono causare fastidio e disturbi al riposo del nostro cane.

Se la cuccia è destinata all’uso interno, meglio non metterla distante dall’ingresso o dalla zona dove la famiglia passa buona parte della giornata. Questo è importante perché i cani vogliono stare a contatto con i padroni, oltre che per tenere d’occhio il loro territorio. Infine, che la cuccia sia da esterno o da interno, è importante che sia sempre accessibile. Non devono essere presenti ostacoli per permettere al nostro cane di entrare o uscire con facilità, soprattutto se è ormai avanti con l’età o se ha dei problemi fisici.

L’Aggiunta di Accessori per una Cuccia Ideale