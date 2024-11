Modena. Attenti alle spese!, come tenere i conti in ordine

Come gestire, con consapevolezza, le spese familiari? Come affrontare entrate ed uscite economiche pianificando e bilanciando costi, risparmi, investimenti, con un occhio alla quotidianità e l’altro al futuro? Come tenere sotto controllo i conti per non ritrovarsi a gestire situazioni complesse?

Sono alcune delle domande a cui si cercherà di rispondere nell’incontro dedicato alla gestione del denaro in ambito familiare “Attenti alle spese! Informazione e consapevolezza sulla gestione dell’economia familiare” organizzato dal Centro per le famiglie e in programma mercoledì 13 novembre alle 18.30 nella sede di via del Gambero 77.

L’iniziativa, gratuita, realizzata insieme alle associazioni Noè e Masci Movimento adulti scout cattolici italiani Modena 2, conclude il ciclo “Facciamo Famiglia” organizzato, per il secondo anno, dal Centro per le Famiglie in collaborazione con associazioni del territorio, per informare e sostenere le giovani coppie che stanno pensando di andare a vivere insieme.

Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo di iscrizione sul sito comune.modena.it/novita/notizie/2024/facciamo-famiglia. Per informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie al numero 0598775846 oppure scrivendo una mail a [email protected].

Il primo appuntamento della rassegna, che si è svolto ad ottobre, era stato dedicato a un approfondimento di natura legale su matrimonio e coppia di fatto, tra gli aspetti peraltro trattati dallo “Lo sportello del cittadino”, nuovo servizio del Centro per le Famiglie, nato grazie a un protocollo d’intesa stipulato dal Servizio sociale territoriale a cui fa capo il Centro per le famiglie con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Foro di Modena. Lo sportello, che offre supporto alle famiglie su complessi temi legali e giuridici, opera su appuntamento che singoli e famiglie possono richiedere via mail ([email protected]) indicando nome e cognome, residenza, recapito cellulare e descrivendo la situazione per cui si necessita di informazione e orientamento.