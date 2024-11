Disponibile “Una camicia rosso sangue”, il nuovo romanzo noir di Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi

È disponibile in libreria e negli store digitali “UNA CAMICIA ROSSO SANGUE”, il nuovo romanzo noir di PATRIZIA PETRUCCIONE e RICCARDO AICARDI edito da Robin Edizioni.

Una serie di misteriosi delitti nella villa di una nobile famiglia inglese nella campagna siciliana tra Marsala e Mazara del Vallo allontana il garibaldino Giacomo Dho dalla lotta per la liberazione del meridione e lo impegna ancora una volta come investigatore in un’indagine complessa e delicata, in equilibrio tra gli interessi strategici della diplomazia britannica, quelli patriottici rivoluzionari di Garibaldi e Bixio e quelli esplicati dalla longa manus di Cavour di un controllo costante e ineludibile del Regno sabaudo.

Spiegano gli autori a proposito del libro: “I nostri personaggi nascono con una fisionomia abbozzata, come il DNA dei figli che metti al mondo. Ma poi, come con i figli, quando tenti di educarli ti rendi conto che scappano di mano. Chi va di qua, chi va di là. E più crescono, più fanno come vogliono”.

Sinossi

GIACOMO DHO è un patriota piemontese che, dopo dieci anni vissuti in esilio a Londra, durante i quali ha collaborato con i Servizi Segreti britannici, rientra in Italia.

La militanza politica non solo lo ha allontanato dalla patria ma anche lo ha indotto a rompere i rapporti con il padre, giudice conservatore, che ritrova solo al suo ritorno. A Torino viene ingaggiato da Cavour per un’indagine, e affiancato da un’agente piemontese, l’affascinante e ambigua Margherita.

Massiccio ma atletico, Dho ha la carnagione bianca di un abitante del Nord Europa, di cui mantiene anche i modi e lo stile. Riflessivo e dubbioso, dal fare che sembra incerto, in realtà vive con

onestà e fermezza gli ideali di giustizia della sua gioventù e fatica ad accettare i compromessi e il realismo politico dei suoi tempi. Sensibile al fascino femminile, passa attraverso diversi innamoramenti, ma il rapporto più complesso e sofferto lo instaura con Margherita.

Nelle indagini che svolge mette a frutto le conoscenze apprese a Londra che gli permettono di risolvere i singoli casi con procedimenti ogni volta diversi.

Biografia

PATRIZIA PETRUCCIONE

Nata a Genova, vive ad Albenga, nella Riviera ligure di Ponente. Laureata in Lettere ha svolto la professione di insegnante liceale e da diversi anni si dedica alla scrittura. Ha pubblicato due romanzi di genere giallo, “Kalipygia” e “Passioni Svelate”; il thriller poliziesco “Mare d’inganni”; il romanzo storico “D’amicizia, d’amore e di guerra” e diversi racconti.

RICCARDO AICARDI

Nato ad Alassio, vive ad Albenga dove ha insegnato Storia e Storia della Filosofia al liceo classico scientifico. Ha scritto e diretto pezzi teatrali per ragazzi, partecipando a diverse rassegne nazionali. È autore di articoli di storia contemporanea su riviste specializzate, consulente e collaboratore

alla realizzazione di un documentario della serie “Guerra ai civili” sul tema delle stragi naziste in Italia. È stato inoltre promotore della mostra “Warhol mai visto”, e l’ideatore e coordinatore della rassegna “La Riviera dei Teatri”.

Dei due autori sono già stati pubblicati, nella collana I Luoghi del Delitto, Il caso del colonnello francese, Un nemico da salvare e La scomparsa di Margherita.