Roma. Fatale a Juric la quarta giornata, la sconfitta interna con il Bologna, Mancini in pole

Si va verso il terzo allenatore da inizio stagione! L’avventura di Juric sulla panchina della Roma termina dopo appena 53 giorni, con 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e una media punti totale (tra campionato ed Europa League) di appena 1,25 punti. Juric passerà alla storia come il peggior allenatore della Roma negli ultimi 20 anni.

La Roma è ora alla ricerca del suo terzo allenatore stagionale, dopo De Rossi e lo stesso Juric. Il nome preferito è Roberto Mancini, con cui ci sono già stati dei contatti nei giorni scorsi. L’ex ct azzurro chiede però un accordo lungo, almeno un biennale con opzione per il terzo anno.

La goccia che ha fatto traballare definitivamente la panchina di Ivan Juric è stato il ko per 2-3 contro il Bologna. Subito dopo il fischio finale è arrivata la nota del club giallorosso. “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimo giorni”. Nel comunicato non si parla mai né di esonero, né di interruzione del rapporto. Ma è evidente che Ivan Juric non è più l’allenatore della Roma.