La Cnn conferma che Donald Trump ha completato lo “strike” vincendo anche lo Stato in bilico dell’Arizona e portando il così il numero finale dei grandi elettori a 312. Il presidente eletto si è quindi portato a casa tutti i “swing states”, gli Stati in bilico: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada. Con oltre 74 milioni di voti Trump ha vinto anche il voto popolare. E’ il primo candidato repubblicano a conquistare il voto popolare dai tempi di George W. Bush nel 2004.

Nel frattempo il presidente eletto lavora alla team di governo partendo dagli esclusi. “Non inviterò l’ex ambasciatrice Nikki Haley o l’ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all’amministrazione Trump, che è attualmente in formazione. Mi sono molto divertito e ho apprezzato lavorare con loro in passato e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”, ha dichiarato il tycoon.