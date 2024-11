Trump e Putin si parleranno per porre fine alla guerra ucraina

Si va verso la pace in terra ucraina? Le intenzioni ci sono tutte. “Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo”. Lo ha dichiarato il neo presidente statunitense Donald Trump in un’intervista a Nbc.

Vladimir Putin dal Cremlino ha affermato di non aver ancora parlato con il presidente eletto americano, ma ha garantito di essere pronto a farlo, non reputando “vergognoso” prendere lui stesso l’iniziativa per telefonare all’omologo USA.

Lo Zar – secondo quanto trapelato sul Wall Street Journal – accetterebbe il congelamento della guerra, tenendo Kiev fuori dalla Nato ma conservando l’integrità territoriale del Paese, con regioni autonome su ogni lato di una zona demilitarizzata, lasciando all’Europa i meccanismi di attuazione dell’accordo e i fondi per la ricostruzione.

“Colgo l’occasione per fargli le congratulazioni per l’elezione a presidente”, ha aggiunto lo Zar, che ha fatto a Trump anche i complimenti per il “coraggio” dimostrato in occasione dell’attentato subito in campagna elettorale.

Anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva affermato che “non sono esclusi” contatti tra Putin e Trump prima dell’insediamento di quest’ultimo, il prossimo gennaio. Anche se finora nessun alto responsabile o funzionario dell’ufficio di presidenza o del ministero degli Esteri di Mosca ha avuto contatti con lo staff di Trump, ha aggiunto il portavoce, smentendo voci diffuse su alcuni siti che parlavano di un messaggio di congratulazioni inviate da Putin al presidente eletto attraverso canali diplomatici. In questa situazione “l’Occidente si trova di fronte a una scelta: continuare a finanziare il regime di Kiev e distruggere la popolazione ucraina, oppure riconoscere le realtà attuali e iniziare a negoziare”, ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Serghei Shoigu.