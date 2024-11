Quantum SEO: La Suite AI-Powered per i Professionisti della SEO – Max Del Rosso Racconta

Max Del Rosso è un professionista affermato nella SEO, con una lunga carriera che lo ha reso un esperto nella link building e nell’ottimizzazione dei contenuti. Quantum SEO, la suite che ha recentemente lanciato, è stata progettata non solo come un insieme di strumenti SEO, ma come una soluzione costruita da un consulente che conosce profondamente le necessità del settore.

In questa intervista esploreremo l’approccio unico di Quantum SEO, nato dall’esperienza di chi sa cosa significa lavorare ogni giorno per migliorare il posizionamento di un sito e, al tempo stesso, possiede una solida competenza nella creazione di prompt performanti per l’intelligenza artificiale.

Max, Quantum SEO è una suite che si distingue dai tool SEO tradizionali perché nasce dalla sua esperienza diretta di consulente SEO, e non da un team di sviluppo esterno. Cosa significa per Lei aver sviluppato una suite che risponde a problematiche che conosce in prima persona?

“Significa aver creato una soluzione che può davvero semplificare e migliorare il lavoro SEO quotidiano. Quantum SEO è nato per risolvere le difficoltà che ho vissuto sul campo, quindi ogni strumento è stato pensato per essere pratico, efficace e allineato alle reali necessità del settore. Il mio obiettivo era realizzare un toolkit che non fosse solo tecnico, ma che si adattasse al flusso di lavoro di chi, come me, si trova ogni giorno a dover ottimizzare i contenuti, analizzare le SERP e costruire una strategia di link building. Quantum SEO è stato progettato pensando a tutto questo.”

Molti tool SEO presenti sul mercato sono sviluppati da team tecnici che spesso non hanno una conoscenza profonda del settore SEO. Quantum SEO, invece, è una suite sviluppata da un esperto SEO che comprende cosa significa realmente “fare SEO” ogni giorno. Quanto ritiene che questo abbia inciso sull’efficacia degli strumenti inclusi nella suite?

“Credo che abbia inciso in modo significativo, perché mi ha permesso di creare strumenti mirati e realmente utili. So cosa fa perdere tempo a un consulente SEO, conosco le sfide del posizionamento e capisco quali strumenti possono fare la differenza. Ho progettato Quantum SEO con l’intenzione di rispondere alle esigenze concrete dei professionisti del settore, evitando tutte quelle funzioni che, nella pratica, finiscono per non essere così utili. La suite è stata creata con uno scopo preciso: semplificare e potenziare il lavoro SEO senza sprechi di risorse.”

Quantum SEO integra molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma la vera differenza sembra risiedere nella “mano” che ha progettato i prompt: la sua competenza nel creare istruzioni precise per l’AI. Quanto è importante, secondo Lei, il ruolo del prompt engineering per il successo di un tool come Quantum SEO?

“Il prompt engineering è cruciale per sfruttare appieno l’AI. Un buon tool di intelligenza artificiale non basta; bisogna saper guidare l’AI con istruzioni precise e mirate, così da ottenere risposte utili e performanti. La mia esperienza mi ha permesso di sviluppare prompt che orientano l’AI verso risultati di qualità, facendo in modo che gli utenti di Quantum SEO ricevano suggerimenti pertinenti e funzionali. Questo è un aspetto chiave: l’AI può fare moltissimo, ma è la guida del prompt a fare la differenza. Ho progettato ogni strumento della suite pensando a come l’AI potesse rispondere in modo preciso alle esigenze SEO, e credo che questo sia un valore aggiunto importante.”

Lei ha scelto per Quantum SEO un modello di pagamento a consumo, dove gli utenti pagano solo per gli strumenti effettivamente utilizzati. Quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto a un classico abbonamento fisso?

“Il modello a consumo offre una flessibilità che, per molti professionisti, è essenziale. Invece di un abbonamento fisso, che può risultare oneroso nei periodi di minor attività, con Quantum SEO l’utente paga solo per i tool che utilizza, gestendo le spese in base alle sue necessità. I crediti hanno una validità di sei o dodici mesi, quindi c’è tutto il tempo per usarli quando servono, senza vincoli. È una soluzione pensata per chi desidera un controllo totale del budget, e per chi ha bisogno di adattare i costi in base alle proprie esigenze. In questo modo, Quantum SEO si adatta ai professionisti, invece di vincolarli.”

Alcuni potrebbero pensare che il modello a crediti sia più costoso o meno prevedibile. Come risponderebbe a chi ha questa percezione?

“È un’obiezione comprensibile, ma credo che il modello a consumo offra maggiore trasparenza e controllo dei costi. Ogni credito corrisponde a un utilizzo specifico, quindi l’utente ha piena libertà di scegliere quali strumenti utilizzare e con che frequenza. Si paga solo per ciò che serve realmente, evitando abbonamenti fissi che, in alcuni casi, possono diventare uno spreco di risorse. Quantum SEO è stato pensato per chi desidera ottimizzare il budget in modo mirato, senza costi fissi che spesso non rispecchiano il reale utilizzo degli strumenti. È una scelta che vuole essere vantaggiosa, non limitante.”

Quantum SEO è una suite completa, che include strumenti per l’analisi, la creazione e l’ottimizzazione dei contenuti. Tuttavia, l’efficacia del contenuto dipende sempre dalle competenze di chi lo realizza. Come descriverebbe il ruolo di Quantum SEO come supporto alla professionalità del consulente SEO?

“Quantum SEO è un supporto pensato per rendere il lavoro SEO più rapido e preciso, ma il valore del contenuto dipende sempre dall’esperienza del consulente. Gli strumenti come SEO Briefing PRO e Intent Analyzer forniscono indicazioni e suggerimenti dettagliati, ma la qualità finale è sempre legata all’intuizione e alle competenze di chi utilizza queste informazioni. Quantum SEO offre i dati e il contesto necessari, ma non sostituisce l’esperienza del professionista. È un toolkit che permette di lavorare con maggiore efficienza, senza compromettere la qualità del risultato.”

Per chi desidera esplorare Quantum SEO, è disponibile una prova gratuita di 50 crediti. Tutte le informazioni sulla suite e sull’offerta di lancio con sconto del 50% sono disponibili sul sito quantumseo.it.