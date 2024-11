Confagricoltura Fvg: le imprese agricole a scuola di competitività. A Gorizia, l’11, 13, 18, e 20 novembre

«La recente esperienza maturata partecipando agli eventi fieristici, ci ha ulteriormente dimostrato che, anche per gli imprenditori agricoli, è sempre più importante conoscere al meglio come comunicare il proprio prodotto senza improvvisazioni poco gradite al mercato. Sono stati proprio gli stessi imprenditori – segnala Dacia Cozzo, responsabile eventi e marketing di Confagricoltura Fvg -, a sollecitarci nel creare una vera e propria scuola di competitività e, attraverso la consulenza specialistica Sissar (finanziata dalla Regione), tutto ciò sarà possibile».

Sono nati così i corsi per rafforzare la competitività aziendale che verranno tenuti da Francesco Scalettaris, esperto in comunicazione e marketing del vino, e che vedranno impegnati in aula gli imprenditori agricoli per 4 lezioni di 3 ore cadauna. Lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 21.00, presso la sede di Confagricoltura Gorizia e Trieste (via Vittorio Veneto 19), si terrà la prima lezione del corso “Rafforza la tua competitività: parlare meglio per vendere meglio”. L’evento formativo proseguirà negli stessi locali e orari nelle giornate del 13, 18 e 20 novembre. La partecipazione sarà completamente gratuita, in quanto rientrante proprio nell’attività di consulenza specialistica Sissar. Però, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: [email protected].