Sebastiano: “Nostalgimantico”, il nuovo singolo

Dall’8 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Nostalgimantico”, il nuovo singolo di Sebastinao per Matilde Dischi disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 5 novembre.

“NOSTALGIMANTICO” è un brano che vuole dare uno spunto di riflessione sul mondo odierno e sui cambiamenti inevitabili avvenuti negli anni, pur non sminuendo la tecnologia moderna.

il brano vuole far riflettere sui cambiamenti positivi e negativi che la nostra società mostra inevitabilmente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Avete presente i momenti di nostalgia che ogni tanto fanno visita un po’ a chiunque? Ecco da dove nasce Nostalgimantico….nostalgico e un po’ romantico (riferito a me ovviamente). Attenzione, io amo da morire tecnologia e molte cose del mondo odierno, difatti credo che ci sia stata un’evoluzione in molti campi ma…. i rapporti umani? Ecco la mia canzone invita a far riflettere su questo… e tu che mondo scegli? Preferivi quello di ieri o ami il mondo odierno?”.

Il videoclip di “Nostalgimantico” racconta lo specchio della realtà del mondo di oggi. Un mondo sempre più distopico rispetto a quello che dovrebbe essere realmente, una società in cui l’apparire oramai prevale sull’essere.

Non sminuendo però il progresso e tutta la tecnologia che ci aiuta quotidianamente nel compiere le nostre faccende giornaliere, lasciando spazio anche al gusto di viversi la propria vita in maniera più naturale per farsi trasportare da un divenire molto più fluido privo di artefatti, che premia di più l’esistenza in quanto tale. Quanto è bello godersi un tramonto in riva al mare con la persona che ami al tuo fianco, senza il bisogno costante di dover immortalare per forza con il proprio dispositivo per poi doverlo pubblicare?

Sebastiano D’Amico in arte Sebastiano è un cantautore di Novara classe 1982. Scopre fin da piccolo di avere una naturale predisposizione per la musica, a soli quattro anni gli viene regalata una pianola e pur non conoscendo gli accordi, grazie al suo orecchio assoluto riesce a riprodurre le melodie che ascolta con una certa semplicità. La musica da quel momento diventa parte integrante della sua vita. Si iscrive a diverse scuole per perfezionare la tecnica e suona differenti strumenti, tra cui anche il basso elettrico. In adolescenza milita, come bassista, in alcuni gruppi musicali della zona, come i Jamming. E’ proprio con questa band che riesce a suonare in tantissimi locali e anche su Tv Mediterrano, una rete locale. Nel frattempo acquista la sua prima chitarra ed è amore a prima vista. Finalmente nel 2017 inizia il suo percorso da solista con lo pseudonimo di Seba Damico e pubblica i suoi primi pezzi con l’etichetta Music Ahead. Nello stesso anno esce “Sono un alieno”, il suo primo EP, che si aggiudica più volte il primo posto nelle classifiche di artisti emergenti come Radio Airplay stilata da Rockol. Nel 2022 decide di reinventarsi e torna sulla scena musicale con il nome d’arte di Sebastiano e il singolo “Tu Sagittario”. Nel 2023 pubblica il nuovo singolo “La Stronzata più bella” che entra nella classifica Top 100 degli artisti indipendenti italiani.