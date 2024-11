“Discover II” è il nuovo album di Zucchero “Sugar” Fornaciari

Milano. Venerdì 8 novembre esce in fisico e in digitale il nuovo album “Discover II” di Zucchero “Sugar” Fornaciari che rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile.

«”Discover II” è la seconda parte del mio progetto di cover – ha sottolineato l’artista – Quando ho concluso il primo “Discover” mi sono reso conto che c’erano ancora tante canzoni che mancavano all’appello. Così, insieme a Max Marcolini, abbiamo iniziato a lavorarci, e da lì sono nati anche i due adattamenti in italiano».

Composto da 13 brani nella versione standard, “Discover II” esce in formato cd, doppio vinile e digitale e, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato cd autografato e in doppio vinile arancione autografato; la versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il triplo vinile giallo trasparente e il cd deluxe: entrambi contengono i 13 brani della versione standard e 5 bonus track.

«Il primo dei due adattamenti in italiano è “Amor che muovi il sole”, che non è una traduzione letterale del brano originale dei The Killers, ma una riflessione sull’amore universale: mi piaceva partire da questo concetto – ha rivelato Zucchero – L’altro è “Chinatown” dei Bleachers: mi era piaciuta molto la versione con Bruce Springsteen, e mi sono chiesto come l’avrei reinterpretata e il risultato è “Una come te” in italiano».

Nel disco spiccano le collaborazioni con Paul Young in “I see a darkness” e con Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in “Se non mi vuoi”; nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti (Senza una donna), Irene Fornaciari (Moonlight shadow), Russel Crowe (Just breathe) e Salmo (Overdose d’amore 2024) e il brano “Io vivo (in te)”.

«A luglio sono stato invitato da Andrea Bocelli al suo festival a Lajatico – ha confessato – Lì ho incontrato Russell Crowe e da quell’incontro è nata la sua collaborazione nella canzone “Just breathe”, una delle bonus track della versione deluxe».

Zucchero non si è fatto mancare nulla in questo secondo gruppo di cover.

«Le altre canzoni giustificano da sole la loro presenza in questa scaletta: parliamo di brani con storie importanti alle spalle – ha confidato – Ho scelto artisti come gli U2 (With or without you) o Bob Dylan (Knockin’ on heaven’s door) e c’è anche un omaggio a Ivan Graziani: la sua “Agnese” mi è venuta particolarmente bene. È stato un lavoro lungo, perché volevo che ogni canzone suonasse come se fosse mia».

Nel 2025 Zucchero torna live in Italia negli stadi con il tour “Overdose d’amore” dove i suoi grandi successi tornano protagonisti di nuove sere d’estate di pura energia e forti emozioni. Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band, pronta a far scatenare il pubblico con i ritmi travolgenti e le melodie indimenticabili che hanno reso celebri le sue canzoni, per sole quattro date confermate, il 19 Giugno Stadio del Conero ad Ancona, 21 Stadio San Nicola a Bari, 26 a Stadio Olimpico Grande Torino a Torino e 28 Stadio Euganeo a Padova e, prossimamente, Roma.

«Non suonerò in altre parti d’Italia per il prossimo anno – ha confermato – Per il momento non sento la necessità di fare date in altri posti. Ho avuto musicisti molto motivati che hanno ricevuto molto dal pubblico. La scaletta in qualche modo la cambierò: porterò non solo i brani di “Discover II” e quelli conosciuti del vecchio repertorio ma anche quelli che non sono mai diventati singoli».