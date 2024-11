Crotone, inaugurato il centro sportivo in località Tufolo

Procede a ritmo serrato da parte dell’Amministrazione comunale la riqualificazione dell’impiantistica sportiva in ogni quartiere della Città. Un impegno d’inizio consiliatura che procede e non si è mai bloccato. Questo pomeriggio, 6/11/2024 è stato inaugurato il centro sportivo “Campo di Tufolo” in via Gioacchino da Fiore dopo la riqualificazione attuata dall’amministrazione Comunale.

A tagliare simbolicamente il nastro e a scoprire la targa commemorativa, alla presenza di autorità civili e militari e di numerosi cittadini, il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro e l’assessore allo Sport e Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

La rinata struttura che sorge accanto ad altri storici impianti sportivi già riqualificati come il “settore B” che sarà intitolato a Dodò Gabriele o in corso di riqualificazione come la strutture Geodetica, questo pomeriggio si è presentata in tutta la sua bellezza e funzionalità.

Attraverso un finanziamento PNRR è stata realizzata una vera e propria struttura polifunzionale: accanto allo storico campo, realizzato in erba sintetica ed omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stata realizzata anche una struttura polivalente all’aperto per basket e pallavolo. Riqualificati anche i locali spogliatoio, realizzato un nuovo impianto fotovoltaico, una tribuna e servizi per gli spettatori, un’area parcheggio di 350 mq ed un impianto di illuminazione con torri faro.

“Questa è una struttura dove hanno giocato intere generazioni di giovani crotonesi. Dove hanno sognato grandi palcoscenici calcistici e, tra loro, alcuni sono riusciti a realizzare questo sogno. Ma soprattutto è un luogo che li ha allontanati dal pericolo della strada avvicinandoli allo sport. Oggi tanti giovani potranno tornare a sognare e soprattutto praticare attività sportiva. Questo è un quartiere che abbiamo letteralmente cambiato rispetto al passato con tante opere che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando. Ed altre saranno realizzate in tutti i quartieri della città” ha detto il sindaco Voce

“Sin dall’insediamento ci siamo posti l’obiettivo di recuperare questo impianto storico e siamo orgogliosi di averlo realizzato a costo zero per la comunità. Una riqualificazione che rientra in un progetto molto più ambizioso: una cittadella dello Sport. Non ci fermiamo e guardiamo ai prossimi obiettivi perché in parallelo è in corso l’azione di recupero degli impianti sportivi di quartiere e della storica piscina ex Coni. Sono risposte importanti che l’amministrazione sta dando alla comunità, e servire la nostra città lavorando per il futuro delle generazioni più giovani è e sarà sempre allo stesso tempo privilegio e orgoglio” ha detto l’assessore Bossi.

Il prefetto Franca Ferraro ha evidenziato l’importanza che queste strutture assumono anche dal punto di vista sociale e per la crescita dei giovani non solo dal punto di vista sportivo.

Mentre tanti bambini giocavano nel campo da basket e pallavolo, sul campo centrale si svolgeva una partita tra due squadre composte dai “ragazzi del quartiere” di qualche anno fa, diventati uomini con il ricordo di aver frequentato nel passato la struttura ed oggi orgogliosi di poterla ritrovare completamente riqualificata.