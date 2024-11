Perugia. Morto il bambino di 10 anni caduto dal terzo piano in Via Fausto Luciani a Castel del Piano

Non ce l’ha fatta Gioele. È spirato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il bambino di 10 anni che lunedì pomeriggio era caduto dal terzo piano di un palazzo in Via Fausto Luciani a Castel del Piano. Giole abitava nel palazzo con la sua famiglia. Era dai nonni per studiare e, durante una pausa, era uscito sul balcone. In base alle prime ricostruzioni, sembra che si sia sporto dalla ringhiera, perdendo l’equilibrio e cadendo da circa nove metri d’altezza, finendo sul lastricato di un appartamento al piano terra.

Il bambino era stato subito soccorso dagli operatori sanitari del 118 con il supporto della polizia di Stato e trasferito d’urgenza al vicino ospedale, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per i gravi traumi riportati, tra cui uno schiacciamento toracico e altre lesioni critiche. Ma Gioele non ce l’ha fatta. Immenso il dolore dei familiari, della comunità di Castel de Piano e della Città di Perugia.