Volla. Ucciso nel corso di una lite Santo Romano calciatore nella squadra di calcio Micri

Rabbia e dolore a Volla nel Napoletano per la morte di Santo Romano a soli 19 anni. Santo Volla è stato ucciso da un colpo di pistola esploso al culmine di un litigio tra gruppi di giovani. L’omicidio è avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio questa notte intorno alle 00.40.

In base alla prima ricostruzione dei carabinieri, in piazza Raffaele Capasso, uno sconosciuto ha esploso colpi d’arma da fuoco. Un proiettile ha centrato in pieno petto Santo Romano, 19 anni di Volla, calciatore nella squadra di calcio Micri, che milita in Eccellenza. Santo Romano è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli. L’altro colpo ha ferito al gomito un altro diciannovenne napoletano, portato in ospedale non in pericolo di vita.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una discussione tra gruppi di giovani.