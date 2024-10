Serie C NOW girone C 12esima giornata non passa la capolista Benevento sul terreno dello Scida. Tumminello doppietta

Crotone 2

Benevento 2

Marcatori: 41° Manconi, 46° Lamesta, 83° -94° Tumminello

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti,

Di Pasquale, Giron (Groppelli), Gallo (Barberis), Schiro’ (Rojas), Silva, Tumminello, Oviszach (Spina), Gomez (Vitale). All. Longo

Benevento (4-3-3): Nunziante, Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi, Lamesta (Starita), Talia, Prisco (Ferrari), Manconi (Larini), Acampora (Viviani), Simonetti.

All. Auteri

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Ass. Gilberto Laghezza di Mestre

Giovanni F.sco Massari di Molfetta

Quarto giudice: Gabriele Totaro di Lecce

Ammoniti: Acampora, Rojas

Angoli: 5 a 2 per il Crotone

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori: 3.928 incasso euro 15.062,98

La capolista Benevento non passa a Crotone. Si ferma sul terreno dell’Ezio Scida la lunga marcia degli ultimi cinque risultati positivi degli ospiti di mister Auteri ed incamerano un immeritato pareggio. Continuano, invece, ad inanellare risultati positivi (quarto) gli squali del tecnico Longo. Forte con i forti, sembrava essere il motto del Crotone nell’ultimo periodo e cosi è stato. Ad aver pagato dazio sono state le prime della classe e chi abita nell’alta classifica: Monopoli, Giugliano e Benevento. Arma spuntata degli squali contro il Benevento non essere stati bravi e convincenti di fronte ai più quotati avversari, nel corso dei novanta minuti più recupero. Due indecisioni hanno determinato la sconfitta. “Il vero volto del Crotone dalla decima giornata” ha sempre affermato Longo, l’ultimo risultato non ha confermato tale pensiero. Stessa formazione della precedente con la consegna che tutti dovevano essere capaci di rendersi utili in ogni zona del campo. Consegne rispettate in particolare dagli attaccanti Tummjnello, Gomez e Oviszach che, pero’, non hanno impedito le offensive degli avversari quando partivano dalla loro area. Mister Auteri ha lasciato fuori l’attaccante Perlingeri ed al suo posto Acampora.

Calcio d’avvio a favore del Crotone che si procura due occasioni da gol nei primi quattro minuti con Tumminello prima e Gomez dopo. Crotone con la volontà di passare in vantaggio e conquista la metà campo avversaria. Diciottesimo minuto Gomez dalla distanza, respinge in angolo il portiere. Ventottesimo minuto sbuccia il pallone da buona posizione. In campo soltanto il Crotone in fatto di azioni da gol. Nell’unica occasione da gol in ripartenza, il Benevento passa in vantaggio con Manconi. Un minuto dopo Tumminello da posizione angolata sbaglia una facile occasione per riportare in parità la propria squadra. Vantaggio immeritato del Benevento per volume di gioco e azioni da gol. Crotone disattento a centrocampo quando Manconi si è impossessato del pallone che poi ha mandato in porta con un perfetto tiro. Oviszach lungo la fascia sinistra sotto tono rispetto ad altre prestazioni. Silva ben controllato da Viscardi. Il duo d’attacco Tumminello, Gomez attivi nelle giocate ma imprecisi nelle conclusioni. Inizio ripresa, giusto il tempo di avviare il gioco e il Benevento con una perfetta ripartenza sulla sinistra raddoppia con Lamesta da posizione angolata. uno shock per il Crotone che non meritava il doppio svantaggio. Minuto cinquantotto Gomez a botta sicura da dentro l’area, respinge il pallone con il corpo Berra. Minuto ottantatre Tumminello accorcia le distanze mettendo dentro il pallone di testa. Paga in termine di risultati positivi la peggiore difesa del girone di marca Crotone e questo potrebbe significare nel prosieguo della stagione un problema a proposito della permanenza in serie C. A tempo scaduto, una punizione di Vitale un assist per il secondo gol di Tumminello.