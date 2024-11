Ancona. Michele Giulietti morto in un incidente stradale a Tolentino

Tragedia della strada in via Pertini, in contrada Cisterna, a Tolentino. In un incidente ha perso la vita Michele Giulietti, 51 anni originario di Ancona, ma residente a Macerata. Michele Giulietti lavorava come impiegato commerciale alla Orim.

Michele Giulietti era in sella allo scooter con una ragazzina di 15 anni, figlia della compagna, ma lungo il rettilineo sarebbe finito contro una Opel Corsa condotta da un ragazzo.

In base alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe dovuto svoltare verso la strada che conduce a Passo di Treia, ma in mezzo alla carreggiata si è verificato l’impatto con la moto condotta da Michele Giulietti. I due in sella allo scooter sono stati sbalzati a terra nell’impatto. La quindicenne è stata portata all’ospedale regionale di Torrette, mentre Michele Giulietti, nonostante i tentativi fatti dai sanitari, non ce l’ha fatta.