Andrea, allieva della RC Voce e Produzione ospite su Rai 2 e Rai Radio 2

Due imperdibili appuntamenti attendono Andrea sulle reti Rai: venerdì 1° novembre su Rai 2, l’artista si racconterà al pubblico attraverso il format di Video Box, mentre lunedì 4 novembre, alle 22:00, sarà protagonista di una serata su Rai Radio 2. In quest’ultima occasione, affiancata da Aldo Campanaro alla chitarra, offrirà ai radioascoltatori un’intensa performance musicale nel programma Sogni di Gloria.

Maria Andrea Commodaro, in arte “Andrea” nasce a Cosenza l’11 luglio 2002. Cresce a Rende, dove vive fino al 2022, anno in cui si trasferisce a Roma per studiare Psicologia presso La Sapienza. Attualmente, studia canto presso la RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.