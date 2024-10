Low: “Love is Dangerous”, il nuovo singolo

Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Love is dangerous”, il nuovo singolo di Low disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 16 ottobre.

“Love is dangerous” è un brano che parla di quanto sia pericoloso l’amore se si ama qualcuno che non ricambia affatto il sentimento provato.

All’interno del pezzo, tramite il genere Deephouse, vengono utilizzati dei suoni profondi e una stesura di piano per evidenziare la tristezza e con i sintetizzatori il basso e la batteria nel drop per esaltare la rabbia e l’energia che l’autore vuole trasmettere.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Love is dangerous sembra catturare l’esperienza emotiva intensa e complessa che ho vissuto. L’intro triste serve a trasmettere quel senso di malinconia e disillusione, mentre il drop energico e carico di rabbia riflette la frustrazione e l’intensità delle emozioni che ho vissuto. Questo contrasto crea un’esperienza profonda per l’ascoltatore, permettendo di immergersi nella mia storia e sentirne il peso.”

Biografia

Nunzio Mangione in arte Low è un giovane artista di Canosa di Puglia che nasce inizialmente come dj all’età di 9 anni. Nel corso degli anni però, da autodidatta, inizia a comporre dei brani di musica house, ma solo nel 2018 decide di esporsi al pubblico come producer creando il personaggio LOW, nato in un brutto periodo di solitudine e di tristezza in cui la musica sembra essere l’unico rifugio.