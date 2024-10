L’aforista Michele Cioffi premiato come Eccellenza internazionale

Milano 25 ottobre 2024, Premio Internazionale d’Eccellenza Città del Galateo

Un nuovo straordinario traguardo raggiunto dallo scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi. A Milano, nella Sala Girardi del Centro Pime, gremita di autorità internazionali nel mondo della letteratura, dell’arte, della politica e della medicina, è stato insignito del Premio distintivo d’Eccellenza alla Carriera nella categoria Letteratura con la seguente motivazione: “Per aver raggiunto una reputazione e un riconoscimento a livello internazionale contribuendo alla diffusione e al prestigio del proprio settore oltre i confini nazionali”.

Un Premio che riconosce un percorso fatto di impegno costante, giornaliero e sempre volto a migliorare le proprie capacità e nel cercare di fare del meglio per gli altri con una sempre maggiore attenzione ai temi sociali e della disabilità. L’impegno costante in particolare come Dirigente Nazionale nel mondo dello Sport e della Cultura lo hanno portato ad una costante crescita professionale e che lo pone oggi come uno dei migliori Direttori Artistici in circolazione. Per Cioffi si tratta del 15° Premio personale in tre anni che si sommano agli oltre 30 ottenuti per il suo Cortometraggio.

“Ringrazio il Presidente del Premio, la Dott.ssa Regina Resta, il Presidente onorario Dott. Francesco Lenoci, il Presidente Internazionale Prof. Hafez Haidar e il Presidente di Giuria Dott. Goffredo Palmerini, oltre a tutto il Comitato Tecnico Scientifico del Premio” – ha dichiarato nel corso della cerimonia di premiazione . un emozionato Michele Cioffi. “Oggi sono stati premiati personaggi nazionali e internazionali di spessore mondiale, oltre che tante figure istituzionali, della letteratura e dei settori nevralgici della nostra società. Per me veramente un grande onore e senso di responsabilità essere tra loro”.