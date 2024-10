Tributo a Quentin Tarantino & more con i Garage Pigalle in concerto a Roma il 2 novembre

I GARAGE PIGALLE, una tra le più apprezzate band della nuova scena underground, tornano in concerto a Roma per presentare un tributo al genio cinematografico di Quentin Tarantino e non solo. L’evento si terrà il 2 novembre al KILL JOY, e promette di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso le iconiche colonne sonore che hanno definito i film di Tarantino.

Grazie a un’esibizione live che miscela rock, soul, funk e surf, proprio come nelle famose sequenze cinematografiche del regista, il pubblico potrà rivivere le atmosfere indimenticabili di capolavori come Pulp Fiction e Kill Bill ma non solo…Oltre ai brani che hanno reso celebri le colonne sonore dei suoi film, questo trio rock’n’roll, propone al pubblico una serata carica di adrenalina e puro divertimento con un repertorio che spazia da musiche di altri film come Il Grande Lebowski, Apocalipse Now, Full Metal Jackets a brani celebri di band come the Ramones, the Clash, Tito & Tarantula, Credence Clearwater Revival, ZZ Top, Johnny Kid & the Pirates, the Sonics, Stevie Ray Vaughan.

«Nel maggio del 1994 al Festival di Cannes viene proiettato “Pulp Fiction” per la prima volta, un film che ha segnato la storia del cinema e reso celebre Quentin Tarantino come uno dei più originali e sfrontati registi degli ultimi decenni. – racconta Alberto, batterista Garage Pigalle – Così ci è venuta l’idea di ripercorrere, con la musica dei suoi film, le tappe più importanti della sua carriera.»

Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata, in cui cinema e musica si fondono per rendere omaggio all’universo di Quentin Tarantino. Con un sound garage rock energico che coinvolge sin dalle prime note, il concerto sarà un imperdibile tributo alla cultura pop e al cinema di uno dei registi più influenti degli ultimi decenni.

Info utili

Data: sabato 2 novembre

Ora: dalle ore 20 (cena alla carta); dalle ore 22 live music (ingresso libero con consumazione obbligatoria)

Luogo: Kill Joy (Via Appia Nuova 1228, Roma)

Biglietti: info e prenotazioni 348 5535771 o tramite il sito www.killjoy.it