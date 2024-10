Reggio Calabria. Il cantore Michelangelo Giordano ospite musicale per la Manifestazione “Fermiamo le Guerre”

Il “Coordinamento Reggino Contro Tutte le Guerre” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nel giorno che precede la manifestazione nazionale “Fermiamo Le Guerre”, manifesterà, a Palazzo San Giorgio per chiedere il disarmo in tutti i luoghi che sono, attualmente, scenario di guerre, stragi, orrori e genocidi. Tra gli ospiti della manifestazione, il cantautore reggino Michelangelo Giordano, da sempre impegnato, con la sua musica, nella tutela dei diritti umani e civili; impegno che gli è valso il Premio Web Amnesty International. La sua canzone “Piovono bombe” è un vero e proprio romanzo in musica; il dramma della guerra visto attraverso gli occhi di due persone che si amano e, nell’amore, cercano la forza ed il coraggio di vivere e resistere sotto un cielo di bombe. Invece, il secondo brano che presenterà il cantautore calabrese intitolato “Oltre il confine”, sembra quasi una colonna sonora che ci riporta indietro di 70 anni attraverso la narrazione di un viaggio diretto ai campi di sterminio.

E, in questo periodo storico, il fantasma del passato sembra bussare alla porta, per questo è necessario manifestare, ricordare ed opporsi con costanza, determinazione e continue attività diplomatiche contro i conflitti a fuoco che stanno mietendo troppe vittime innocenti. Il “Coordinamento Reggino Contro Tutte le Guerre” invita i cittadini reggini a partecipare all’iniziativa “Fermiamo le guerre”, programmata a Reggio Calabria venerdì 25 ottobre 2024, dalle ore 17:30 alle 19:30, con il Patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria.