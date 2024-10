I vari metodi di etichettatura e i relativi vantaggi

Nell’industria attuale l’applicazione di etichette a livello industriale gioca un ruolo di cruciale importanza sia per garantire la tracciabilità di ciò che viene prodotto, sia per l’efficienza della produzione.

In altre parole, senza un buon sistema di questo tipo, sarebbe impossibile produrre merci osservando i vari ordinamenti legislativi e rispettando la domanda del mercato. Apporre l’etichetta su ciò che viene prodotto, infatti, è un vero e proprio obbligo di legge.

Infine, è bene sapere che le etichette forniscono dati importanti anche per i produttori stessi, utili ad esempio per la gestione dei magazzini o per la rintracciabilità di ciò che viene prodotto su tutta la filiera di produzione.

Diversi sistemi di etichettatura

Esistono molteplici sistemi di etichettatura industriale, ma tra quelli più utilizzati è possibile citare:

Etichettatrici : sono dispositivi fondamentali per l’applicazione di etichette su prodotti o imballaggi in maniera precisa e veloce. Si tratta di stampanti autonome in grado di applicare etichette pre-stampate direttamente su una vasta gamma di superfici, particolarmente adatte per realtà con una produzione a basso o medio volume, dove la flessibilità e la semplicità di utilizzo sono essenziali. Sono ideali anche per l’etichettatura manuale di prodotti speciali o personalizzati, che richiedono un’attenzione maggiore rispetto alle produzioni in serie;

: questi sono dispositivi ideali per etichettare prodotti in linea in modo rapido e preciso, adattandosi a diverse forme (anche cilindrica, ellittica o rettangolare). Questi strumenti offrono un’applicazione uniforme e accurata su superfici lisce o irregolari, migliorando l’efficienza e la qualità del processo di etichettatura; Stampa e applica : i sistemi “stampa e applica” uniscono la stampa e l’applicazione automatica delle etichette sui prodotti in un singolo processo, migliorando l’efficienza nelle linee di produzione a medio-alto volume. Questi dispositivi automatizzati permettono, infatti, di gestire l’etichettatura senza intervento umano, riducendo i tempi di fermo e aumentando la produttività. La precisione li rende ideali per settori industriali che necessitano di etichettature rapide e accurate su grandi quantità di prodotti;

I benefici

L’utilizzo dei mezzi sopra elencati presenta numerosi benefici. Per prima cosa, migliora la tracciabilità dei prodotti: grazie all’applicazione di codici a barre o QR code, facilita il monitoraggio lungo la catena di distribuzione. Questo è essenziale per garantire la conformità alle normative, specialmente nei settori alimentare e in quello farmaceutico.

Tali sistemi, inoltre, riducono significativamente il rischio di sbagli, poiché l’applicazione automatica delle etichette elimina il rischio di errori umani come il posizionamento errato.

Un altro aspetto importante è l’aumento della produttività. L’automazione del processo di etichettatura porta a operazioni più veloci, tempi di fermo ridotti e una gestione più efficiente di grandi volumi di prodotti senza compromettere la qualità.

Infine, è bene sottolineare che questi sistemi comportano un importante risparmio. Le aziende possono, infatti, ridurre i costi legati a resi e manodopera, così da reinvestire le risorse in aree strategiche del business.