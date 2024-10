La Corea del Nord ha inviato missili e uomini per la guerra contro l’Ucraina

Al pari della Nato che sta sostenendo la guerra contro i russi, Mosca ha trovato i suoi alleati. Tra questi la Corea del Nord. Il Paese asiatico ha inviato missili e uomini in Russia per la guerra contro l’Ucraina. In virtù dell’alleanza milintare Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. Lo ha detto all’Economist il capo dell’intelligence militare di Kiev (Gur), Kyryll Budanov, come ririporta Rbc-Ucraina.

Secondo Budanov, Mosca sta aiutando la Corea del Nord ad aggirare le sanzioni e a “rafforzare” il suo potenziale nucleare. Mosca sta trasferendo al Paese alcune tecnologie per armi nucleari tattiche a bassa potenza e sistemi di lancio di missili sottomarini.