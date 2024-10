Attivo dal 1995, il Fondo Arca Obbligazioni Europa, ora noto come Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders (IT0001248324), è un Fondo a gestione attiva, principalmente obbligazionario, che mira a ottenere un rendimento superiore rispetto al suo benchmark di riferimento. L’approccio di gestione, infatti, si concentra sull’identificazione di opportunità di extra-rendimento.

Sull’argomento, SoldiExpert SCF, tra le maggiori Società di Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia, ha elaborato un’analisi approfondita, offrendo un quadro chiaro per valutare le performance e le potenzialità del Fondo.

Dove investe il Fondo Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders?

A seguito della delibera avvenuta il 21 marzo del 2024, la politica di investimento del Fondo Arca Obbligazioni Europa è stata riformulata per includere criteri ESG, aggiungendo quindi anche il suffisso ESG Leaders.

Come evidenziato dall’analisi di SoldiExpert, SCF, l’analisi del nuovo benchmark si articola essenzialmente in tre componenti, geograficamente riconducibili al mercato europeo: 15% MSCI Europe Climate Paris Aligned Net TR, 60% MSCI EUR IG ESG Leaders Corporate Bond e 25% MSCI EUR HY ESG Leaders Corporate Bond.

A differenza del precedente benchmark, la parte bond corporate investment grade è rimasta immutata. È sceso del 25%, invece, il peso dei bond high yield (rispetto a un precedente 30%), a favore di un incremento della sezione azionaria salita dal 15% da 10%.

Nonostante l’integrazione ESG, in ogni caso, la svolta green risulta moderata, poiché il Fondo è classificato come articolo 8, meno stringente rispetto all’articolo 9 in termini di sostenibilità ambientale.

Un benchmark piuttosto chiaro e definito

Il bacino d’investimento del Fondo, come sottolineato da SoldiExpert SCF, risulta piuttosto chiaro e definito. Per ciò che concerne la componente obbligazionaria, che rappresenta l’85% del portafoglio, Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders mira a diversificare oltre i tradizionali titoli di stato, concentrandosi maggiormente sulle obbligazioni corporate e sugli emittenti high yield.

La componente azionaria, d’altra parte, è rivolta principalmente a grandi aziende europee, selezionate non solo in base ai criteri ESG dichiarati, ma anche attraverso un’analisi ad hoc. Si concentra, infatti, su realtà con prospettive di crescita stabili nel tempo e titoli caratterizzati da un’elevata liquidità.

Un profilo di rischio coerente

Secondo i documenti ufficiali di Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders, l’indicatore sintetico di rischio è valutato a 3 su 7. Appare quindi in linea con il profilo del Fondo, considerando la composizione delle classi di investimento e l’assenza di esposizione al rischio di cambio.

Spese elevate ma risultati non all’altezza delle aspettative

Tra le spese annue di Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders, che includono commissioni di gestione, costi amministrativi e costi stimati di transazione, l’incidenza totale è dell’1,4% annuo, senza invece considerare commissioni di performance.

Questo livello di costi appare piuttosto elevato per un Fondo obbligazionario in euro, posizionandolo nella fascia alta rispetto a prodotti simili.

Senza contare, inoltre, che nell’ultimo decennio Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders ha registrato una performance inferiore al benchmark, ottenendo un rendimento complessivo del 19% rispetto al 32% del suo parametro di riferimento.

Questa differenza è significativa: ipotizzando un investimento iniziale di 10.000€, l’investitore avrebbe ora 11.900€, mentre avrebbe potuto avere 13.200€ seguendo l’andamento del benchmark.

La gestione attiva toglie rendimento

Ad eccezione del 2022, in aggiunta, Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders ha costantemente sottoperformato rispetto al benchmark. I rendimenti positivi del Fondo sono stati inferiori a quelli del mercato di riferimento, mentre nelle fasi ribassiste ha avuto perdite maggiori. Questa tendenza conferma una gestione attiva che non sembra aggiungere valore, come dimostrato anche nel 2024, con il Fondo a +3,7% contro un benchmark a +4,6%.

Un Fondo che investe nei propri Fondi

Come evidenziato da SoldiExpert SCF, un ulteriore aspetto rilevante da considerare è che, tra i primi tre titoli del portafoglio di Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders, figurano non azioni o obbligazioni, ma Fondi d’investimento della stessa famiglia Arca.

Includono, infatti, Arca Azioni Europa e Sidera, un fondo lussemburghese, che coprono interamente la quota azionaria del benchmark, mentre il terzo è un altro fondo obbligazionario di Arca. Questa scelta di investire in propri Fondi interni merita una particolare attenzione per le sue implicazioni sulla diversificazione.

Confronto con l’ETF: una sovrapposizione significativa

Per valutare la reale diversificazione e gestione attiva del Fondo negli ultimi dieci anni, SoldiExpert SFC ha confrontato un paniere di ETF che riflette il mix obbligazionario e azionario del benchmark. Per correttezza, il confronto tiene conto del vecchio benchmark, con una componente azionaria del 10%, dato che il Fondo ha aumentato al 15% solo da sei mesi.

In questo caso, la sovrapposizione delle linee tra il Fondo e il benchmark è quasi identica, in particolare dopo la flessione del periodo post-Covid.

Questo evidenzia che, più che l’abilità gestionale, sono i movimenti del mercato a determinare le performance del Fondo. La gestione si limita a replicare il mercato, sollevando la domanda: perché pagare commissioni per un prodotto che non sembra aggiungere valore rispetto al semplice seguire il mercato?

Le considerazioni finali sul Fondo Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders di SoldiExpert SCF

È possibile affermare quindi che, nella maggior parte dei casi, gli strumenti passivi sono eccellenti nel replicare l’andamento del mercato. Solo in rare circostanze, infatti, i Fondi a gestione attiva sono riusciti a sovraperformare in modo sistematico.

Ciò, di conseguenza, porta a mettere in discussione l’efficacia della gestione attiva e la giustificazione delle commissioni elevate associate a tali Fondi. In questa situazione, quanti desiderano conoscere quali sono gli strumenti che meglio rispondono alle proprie necessità, possono rivolgersi a SoldiExpert SCF, una delle principali Società di Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia.

Supporta, infatti, investitori e risparmiatori nella selezione dei prodotti più adatti, grazie a un metodo personalizzato e istruzioni dettagliate. In questo modo, infine, si afferma come un punto di riferimento essenziale per comprendere le attuali dinamiche di mercato, incluso l’andamento e le performance del Fondo Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders.



