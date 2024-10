Sinfollywood – Tribute to Henry Mancini at 100s il nuovo album di Gaetano Randazzo

Dal 25 ottobre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “SINFOLLYWOOD” – Tribute to Henry Mancini at 100s (Kelidon Entertainment), il nuovo album di Gaetano Randazzo.

“SINFOLLYWOOD” è una “sinfonia hollywoodiana” composta da dodici arrangiamenti originali ideati da Gaetano Randazzo, per vari solisti classici, pop, jazz, per gruppo a cappella, coro di bambini e grande orchestra sinfonica. Vi sono momenti musicali in cui sono messi in luce strumenti speciali dal sapore unico come il mandolino, la fisarmonica e l’armonica a bocca. È un tributo al pluripremiato Henry Mancini, compositore americano di origina italiana, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita avvenuta il 16 aprile del 1924. Le collaborazioni artistiche sono internazionali, e le songs arrangiate riguardano i titoli più famosi, da “Moon River” a “The Days of Wine and Roses”, da “Breakfast at Tiffany’s” a “Whistling Away the Dark”.

Spiega Gaetano Randazzo a proposito del disco: “La scelta di dedicare un album ad Henry Mancini è stata dettata dalla passione e stima musicale che da sempre nutro nei confronti di un grande Maestro come lui. Dare luce a questa produzione è stato un rischio enorme, e lo è ancora, poiché produrre la musica presso gli studios, circondarsi di collaborazioni con solisti e colleghi molto bravi e talentuosi mette a dura prova la tenuta della resa musicale nel suo complesso percorso di produzione.

Si è costretti a fare delle scelte, e il risultato finale è comunque un felice compromesso tra la mia idea musicale ed artistica, di stile e di “piglio” esecutivo direttoriale, e le problematiche concrete delle esecuzioni durante la registrazione, l’editing ed il mixing.

Il rischio, dunque, rimane perché, quando l’album è pronto, lo si mette inevitabilmente a confronto con la storia, e con tutti coloro che hanno arrangiato gli stessi pezzi contenuti nell’album Sinfollywood.

La scelta da me fatta dell’orchestra, degli studios e di tutti i solisti doveva tenere un livello alto e soprattutto doveva reggere il confronto con la musica di Mancini, che lui stesso ha prodotto e arrangiato in diverse versioni con una genialità che solo pochi possono permettersi.

Talvolta è più semplice scrivere musica originale che arrangiare lo stesso brano in vari stili e formazioni diverse e a livelli musicali altissimi. Quindi è stato ancora più complesso trovare soluzioni creative che non annoino l’ascoltatore e diano qualcosa in più di quanto sia stato già fatto e realizzato.

La particolarità del mio percorso artistico è stata quella di toccare vari ambiti stilistici con la musica dello stesso compositore, creare un tessuto musicale adeguato a solisti così diversi tra loro, ma tutti funzionali l’un l’altro, uniti per creare quelle combinazioni strumentali solistiche assai rare da realizzare”.

SINFOLLYWOOD – Tribute to Henry Mancini at 100s TRACKLIST:

01 Moon River – Monica Mancini, voce

02 Pie in the Face Polka – Ruggiero Mascellino, fisarmonica

03 The Days of Wine and Roses – Jane Monheit, voce

04 The Sweetheart Tree – FAME’S Project Kids Choir diretto da Vesna Dimchevska

05 Royal Blue – Alessandro Presti, flicorno

06 Breakfast at Tiffany’s – Sergio Calì, vibraphono

07 The Great Waldo Pepper March – Ruggiero Mascellino fisarmonica, Emanuele Buzi mandolino

08 The Lonely Princess – Ruggiero Mascellino fisarmonica, FAME’S Project Kids Choir

09 Dreamsville Ernesto Marciante singer

10 Whistling Away the Dark aCappella Group SeiOttavi

11 Pennywhistle Jig – Giancarlo Lumetta friscalettu

12 Moon River – versione strumentale – Giuseppe Milici, armonica – Ana Brateljevic, arpa – Mariano Galussio, chitarre

Biografia

Ha composto per il cinema e per la RAI TV e LA7, collaborato con BMG, Ricordi, Casa Musicale Sonzogno, RAI TRE, RAI International. Giovanissimo vince una borsa di studio SIAE come compositore di musiche per film. Il suo repertorio spazia dal repertorio classico alla musica contemporanea, con particolare alle contaminazioni di genere, dal jazz, al pop e al rock sinfonico e alle contaminazioni linguistiche d’avanguardia. Tra i progetti musicali Ellington Orchestral Works per sax alto e grande orchestra su commissione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Christmas Symphony su commissione del Conservatorio di Palermo, poi eseguito dall’Orchestra di Bolzano e Trento, e in USA dalla Columbus Symphony Orchestra, Les Duke à Paris, Il Gobbo di Peretola, Beatles Orchestral Works, Rock Symphony, Around Porgy and Bess 2.0, Sacred Concert of Duke Ellington, Sinfollywood, Cinematic Chanson, Piazzola Upgrade, Four Season Upgrade, su commissione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Donne in Jazz 2016 Teatro di Verdura, We Feed People su commissione del WFP ONU di Roma, Keystone su commissione del Sonata Islands Jazz & Notation Festival. Ha composto e arrangiato per Jane Monheit, Patty Austin, Rachelle Ferrell, Dianne Reeves, Billy Childs, Eleonora Abbagnato, Paolo Fresu, Monica Mancini, Carol Welsman.

Ha diretto lavori del Novecento storico come “JOB Sacra Rappresentazione” di Luigi Dallapiccola per il Festival di Musica Sacra di Monreale con l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, West Side Story per il Centenario di Leonard Bernstein nel Novembre 2018. Ha svolto attività di direttore d’orchestra per: I Solisti Aquilani, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Filarmonica di Bucarest, Teatro Bellini di Catania, l’Orchestre National des Pays de La Loire, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo, l’Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma, e Coro dei Bambini dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma, Orchestra Giovanile Sinfonica Siciliana.

Nel 2024 ha inciso Cinematic Chanson, un album per fisarmonica e orchestra, con Ruggiero Mascellino e la Czech National Symphony Orchestra.

