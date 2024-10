Curare nel migliore dei modi la salute dei propri denti è fondamentale. Chi ha sofferto per delle carie sa bene quanto possano essere fastidiose e dolorose. Non bisogna inoltre dimenticare che nei casi peggiori le carie possono portare a infiammazioni che fanno davvero male, come le pulpiti. Se non si interviene in tempo il rischio è quello di dover devitalizzare il dente.

Ecco perché sapere come prevenire le carie è fondamentale. Ci sono tanti accorgimenti che si possono prendere per cercare di ridurre la possibilità che insorgano delle carie. Seguendo i consigli che troverete nei prossimi paragrafi riuscirete senza alcun dubbio a ottenere dei buoni risultati.

L’importanza dell’igiene orale

Il nostro primo suggerimento potrebbe sembrare ovvio, ma è ugualmente importante ripeterlo: per scongiurare le carie bisogna curare in maniera perfetta la propria igiene orale. Bisognerebbe avere una vera e propria routine legata all’igiene orale nella vita di tutti i giorni, a partire dal lavarsi i denti. Dovreste lavarli più volte al giorno, almeno due (di solito quando ci si sveglia e quando si va a dormire). Se ne avete la possibilità dovreste cercare di lavare i denti dopo ogni pasto, così da eliminare potenziali residui. Fate attenzione alla qualità sia dello spazzolino che del dentifricio.

Oltre allo spazzolino vi consigliamo di usare il filo interdentale, così da effettuare una pulizia ancora più scrupolosa. Inoltre, l’uso di un collutorio può dare una grande mano nel diminuire la quantità di batteri che si depositano in bocca.

Andare regolarmente dal dentista

Se si cura la propria igiene orale tutti i giorni si riduce il rischio di carie, ma ciò non significa che non ci si debba rivolgere al proprio dentista nel corso del tempo. Almeno un paio di volte all’anno consigliamo di prenotare una visita di controllo, a cui si può associare una pulizia professionale. Il dentista, in questo modo, può verificare in prima persona che non ci sia qualcosa che non va, come ad esempio una piccola carie che sta iniziando ad intaccare i propri denti.

In più la pulizia professionale ha come obiettivo quello di rimuovere la placca e il tartaro che potrebbero essersi accumulati di giorno in giorno. Purtroppo, ci sono aree della bocca più difficili da raggiungere con lo spazzolino, e una pulizia di questo tipo può essere di grande aiuto.

Infine, è utile sapere che il dentista, durante queste visite, potrebbe applicare dei trattamenti volti a favorire una maggiore salute dei propri denti.

Attenzione all’alimentazione

Il rischio che possano manifestarsi delle carie dipende anche dal tipo di alimentazione che si segue. Come ben sapete è importante diminuire il consumo di zuccheri. Lo zucchero delle bevande zuccherate tende a restare sui denti e favorisce una maggiore produzione di acidi. A tal proposito suggeriamo di usare solo gomme da masticare senza zucchero.

Al contrario, se il vostro scopo è rafforzare i denti, dovreste inserire all’interno della vostra dieta alimenti con elevate quantità di calcio e fosforo.

Anche l’acqua contiene minerali fondamentali, e aiuta anche a rimuovere i residui che restano in bocca dopo un pasto. Per questi motivi dovreste cercare di bere molto.