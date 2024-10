Astrid: dal 18 ottobre “Bruci dentro”

Dal 18 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Bruci dentro”, il nuovo singolo di Astrid. “Bruci dentro” è un brano che racconta le difficoltà che spesso nascono all’interno di una coppia, tocca quella linea sottile tra amore e disagio che spesso accade tra i partner. Spesso ci imbattiamo in relazioni così forti, che quando finiscono (anche in malo modo) ci lasciano sempre quel fuoco di malinconia e amarezza, che arde dentro di noi. Commenta l’artista a proposito del brano: “Bruci dentro è un brano molto intenso ed emozionante che racconta la mia storia”.

Biografia

Martina Bertan in arte Astrid è una cantautrice padovana di 29 anni.

La musica ha sempre fatto parte della sua vita, inizia a scrivere le proprie canzoni sin dall’adolescenza in lingua inglese per poi dedicarsi anche alla scrittura in lingua Italiana. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un’artista di successo ispirandosi alle cantanti da cui prendeva spunto.

Astrid nasce come artista autodidatta, non ha mai studiato canto a livello accademico, ma, grazie alla sua grande passione per la musica, ha sempre cercato di imparare le tecniche vocali seguendo come linea guida le voci pop della musica internazionale. Alcuni esempi di influenze musicali sono Beyoncé, Florence & the Machine, Jessie J, Madonna, Colin Dion. Il suo approccio naturale nel canto è sicuramente il suo punto di forza.

Il suo genere principale è Indie Rock, ma con influenze Soul e Pop che contraddistinguono il suo timbro vocale.