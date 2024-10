Samarate. Marco Ghiroldi morto in un incidente stradale a Busano

Tragico incidente stradale in via Bruda lungo la provinciale 13 a Busano. Una Renault Espace, che viaggiava in direzione di Front, è uscita di carreggiata percorrendo una settantina di metri in un fosso e terminando la sua corsa contro un ponticello in cemento. Nell’impatto ha perso la vita il conducente Marco Ghiroldi, 37 anni di Samarate (Varese), dipendente di una ditta di impianti del Canavese. Marco Ghiroldi è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso di Marco Ghiroldi. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo Canavese e Ivrea, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalla Renault Espace. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Rivara.