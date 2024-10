Milano. East Market: l’evento del vintage torna tra Lab e mostre

East Market, l’evento del vintage milanese che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, torna domenica 20 ottobre con un nuovo appuntamento all’insegna del vintage e non solo. Dal 2014 il must dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, presenta i suoi 300 selezionati espositori da tutta Italia. Per il mese di ottobre saranno presenti nello spazio Lab le creazioni in lana di Stadio 68. Colorati maglioni, cappelli e accessori intrecciati e personalizzati sul momento. Paolo e Serena proporranno un’esperienza di live painting a tema ambient surrealismo pop, con soggetti realistici. Nelle postazioni smart, spazio a Raffaele Assorto che si occupa di illustrazione ma anche di scultura, scrittura (poesie, romanzi), stampe a tiratura limitata destinate all’arredo di interni. Cinzia Campagnoni, invece, propone illustrazioni, handmade jewelry e papercraft per l’home design. Tra gli espositori storici non mancheranno gli abiti vintage di Pipocas, che propone prestigiosi brand tra abiti, accessori, calzature e molto altro. Beatbox Vintage, invece, è noto per le sue colorate camicie realizzate con seta vintage. Centinaia di modelli a manica lunga e corta, tra svariati modelli e fantasie.

Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. Shopping con un occhio all’ambiente. East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, senza quindi contribuire alla sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Moda, fai da te, mercato del riciclo che strizzano l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, informando e sensibilizzando il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage.

Confermato il corner di East Market Shop, il negozio di East Market presente in Porta Venezia dal 2018. Questo mese sarà prodotto in edizione limitata, un quadernino con tre differenti versioni realizzato in esclusiva con le stampe di Timidessen. Sempre disponibile poi tutto il merch ufficiale con t-shirt, tazze e molto altro ancora. Un evento speciale, poi, arricchirà l’appuntamento di ottobre. La mostra sul libro “Senza scadenza. L’intramontabile packaging Made in Italy”, dedicata alle confezioni italiane iconiche mai cambiate nel tempo curata dalla giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto. Durante l’esposizione alla presenza dell’autrice, sarà possibile acquistare il volume, come ammirare una selezione degli oggetti più iconici dal vaso di Amarena Fabbri, alla scatola di latta dei Krumiri e molto altro ancora. Accompagnano il market le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest’ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

domenica 20 ottobre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 5

Infoline +393516559781