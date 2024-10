Devon Miller torna con “Vieni o no”

Dal 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “VIENI O NO”, il nuovo singolo di Devon Miller disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 4 ottobre.

“Vieni o no” è un brano che racconta una storia d’amore, sfaccettata e complessa. Nella canzone infatti il vissuto dell’artista viene fuori in modo chiaro. Al cuore del testo emerge un altro tema fondamentale: il valore del “legame”; per Devon Miller il legame si rivela non solo nell’amore per una donna, ma anche nell’amicizia e nel rapporto con la strada. Tutti elementi che lo hanno formato sia da un punto di vista umano che musicale.

“Vieni o no” è un inno alla perseveranza, una chiamata a non arrendersi e al credere nei propri sogni. Il brano invita l’ascoltatore a riflettere sulla forza dei legami, spingendo a resistere anche quando il viaggio si fa difficile. È una canzone che parla di resistenza e di fede nel proprio percorso, nonostante le difficoltà, e che delinea in modo chiaro la personalità artistica di Devon Miller.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Il brano ‘Vieni o no’ parla di una storia d’amore che si intreccia con il mio percorso di vita. Racconta delle mie aspirazioni, delle sconfitte che ho affrontato, e di come non ho mai perso la voglia di andare avanti. C’è un tema che ritorna spesso nel pezzo, ed è quello del ‘Legame’: il legame con una donna, con gli amici e con la strada, che in qualche modo mi ha cresciuto e ha contribuito a fare di me la persona e l’artista che sono oggi. ‘Vieni o no’ è, in fondo, quello che vorrei a tutto il mondo, un invito a non arrendersi mai e a continuare a credere nei propri sogni, fino alla fine”.

Biografia

L’avventura di Devon Miller nel mondo della musica ha inizio nel 2013: un anno che lo segna profondamente a seguito di un arresto. Durante il percorso in comunità l’artista trova conforto nella scrittura: attraverso la penna riesce a mettersi a nudo e a raccontare tutte le sue emozioni.

Il percorso in comunità è segnato da alti e bassi: all’inizio è un vero e proprio viaggio emotivo sempre in salita; ogni passo è sempre più arduo del precedente. La grande passione per la scrittura e la musica lo spinge però a non mollare. La musica da un senso a giornate grigie e monotone, formando il suo stile musicale.