Trump è in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave

In base ad un sondaggio effettuato da Harvard Caps e Harris, Donald Trump è in vantaggio di all’incirca un punto percentuale sulla sua avversaria dem Kamala Harris tra gli elettori che voteranno anticipatamente negli Stati chiave in vista delle elezioni del 5 novembre. Il 48% degli elettori che voteranno anticipatamente intende sostenere Donald Trump, e il 47% la democratica Harris. Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli Stati chiave, il vantaggio del tycoon aumenta a due punti percentuali.