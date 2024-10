Telegramma: quando è stato inventato e inviato per la prima volta

Il telegramma, pur essendo percepito come una tecnologia del passato, continua a mettere a disposizione vantaggi importanti che lo rendono una scelta rilevante in determinate circostanze. Questo metodo di comunicazione ha attraversato decenni di innovazioni, un percorso caratterizzato da tanti cambiamenti, che porta il telegramma ad avere ancora oggi una funzione speciale, soprattutto quando la velocità e l’ufficialità diventano essenziali.

Perché utilizzare il telegramma

Oggigiorno il telegramma è utilizzato molto meno rispetto al passato, poiché questo strumento è stato progressivamente messo da parte in favore di nuove tecnologie come email e messaggi istantanei. Tuttavia, la sua versione digitale – il telegramma online, di cui parla diffusamente il sito letterasenzabusta.com – viene ancora impiegata in determinate circostanze, ad esempio per inviare messaggi di condoglianze o per far pervenire comunicazioni formali.

Quando si invia un telegramma, il messaggio acquisisce un valore simbolico e formale che altre forme di comunicazione elettronica non riescono a replicare. Infatti, ricevere un telegramma è un’azione che non passa inosservata. L’invio di un telegramma, in situazioni ufficiali o personali importanti, trasmette attenzione ai dettagli.

La storia del telegramma: dalla nascita alla diffusione

Sono trascorsi oltre 150 anni dal momento in cui venne inviato il primo telegramma. Era il 18 maggio del 1844. L’inventore statunitense Samuel Morse trasmetteva un messaggio utilizzando un telegrafo elettrico, inviando una frase tratta dalla Bibbia. Anche il telegrafo era una sua invenzione.

Da quel momento il telegramma come lo conosciamo ancora oggi si diffuse rapidamente. Le persone si recavano negli uffici telegrafici e potevano inviare messaggi personali, comunicati o direttive ufficiali con un’immediatezza mai vista prima. Il passo successivo fu quello dell’invenzione del telegrafo senza fili, che è stato brevettato da Guglielmo Marconi nel 1896. Questo strumento rese l’invio dei telegrammi ancora più veloce e accessibile.

L’inizio del Novecento vide poi l’arrivo delle prime comunicazioni oltre l’oceano, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e la posa di cavi sottomarini appositi. È stato uno sviluppo importante che cambiò completamente il modo in cui le persone potevano comunicare in tutto il mondo.

L’arrivo del telefono e la storia successiva del telegramma

Il telegramma rimase, quindi, il metodo principale di comunicazione per molto tempo. La situazione cambiò a partire dagli anni ’50, quando il telefono fisso cominciò ad essere presente in un numero sempre più alto di case nel nostro Paese. Eppure, anche attualmente in Italia il telegramma è ancora preferito in alcuni contesti rispetto ad altre tecnologie più moderne.

Viene utilizzato per inviare messaggi formali, come le condoglianze, le congratulazioni, gli avvisi di lavoro o le convocazioni legali. Ma come funziona oggi l’invio di un messaggio di questo tipo? Tutto si può fare anche online, tramite un sistema semplice e rapido che permette di inviare messaggi in poco tempo, direttamente da internet.

L’aspetto della rapidità

Il telegramma ancora oggi mantiene il suo vantaggio principale, quello della velocità. Anche con l’arrivo dei messaggi di posta elettronica e degli SMS, il telegramma è sempre una funzione rapida e garantita per inviare messaggi ufficiali. In circostanze in cui serve una comunicazione immediata, con un carattere urgente, il telegramma rappresenta una garanzia di velocità e di serietà che pochi altri strumenti possono mettere a disposizione.

Anche se l’immagine classica del telegramma può far pensare a lunghe code negli uffici postali, oggi tutto questo è superato. Le tecnologie moderne, infatti, hanno integrato questo strumento, consentendo l’invio di telegrammi comodamente dal proprio computer o dal proprio smartphone. La forma di comunicazione di cui si sta parlando, quindi, viene ancora utilizzata anche per il suo significato speciale. È una scelta che si fa quando si vuole comunicare qualcosa di rilevante e che possa essere in grado di dare valore ad ogni parola inviata.