Gli europei sono stanchi di sostenere la guerra degli ucraini?

Elina Valtonen avverte del pericolo “reale e crescente” della stanchezza dei Paesi occidentali nell’aiutare l’Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda, riprendendo dichiarazioni al Financial Times. Secondo il ministro degli Esteri finlandese, i Paesi occidentali sperano sempre più in una qualche forma di risoluzione del conflitto e alcuni funzionari occidentali hanno iniziato a discutere in privato le modalità per raggiungere un cessate il fuoco, nonostante le forze di Putin occupino all’incirca un quinto del territorio dell’Ucraina. Elina Valtonen ha osservato che il conflitto in Medioriente distoglie attenzione e risorse.