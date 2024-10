“Endorfine” è il nuovo singolo di Ester

Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “ENDORFINE”, il nuovo singolo di ESTER, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’11 ottobre.

“Endorfine”, prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, è un brano che racconta come l’autrice, nonostante i momenti di debolezza, sia sempre riuscita a trovare forza grazie al potere resiliente dell’amore. Il testo descrive l’esperienza di sentirsi spesso sopraffatti dall’ansia e dall’insicurezza, definite come “un mostro invisibile che paralizza in molte tappe della vita”. Ma, quando si ha accanto la persona giusta, anche “cadere fa meno male” e ogni dolore si spegne. Questo avviene grazie al rilascio delle endorfine, dei neurotrasmettitori rilasciati dalle nostre cellule nervose. Vi è una correlazione dimostrata, tra gli effetti delle endorfine e le situazioni di piacere derivanti dai sentimenti d’amore.

Spiega l’artista a proposito del brano: “In amore, anche se a volte può far male, vale la pena buttarsi a capofitto, perché non è solo un sentimento, ma un potente antidoto contro il dolore, capace di accendere il rilascio di questi ormoni nel nostro cervello e di dissipare ogni sofferenza o insicurezza”.

Biografia

ESTER, è una giovane cantautrice e studentessa di 23 anni, della provincia di Cosenza. Ha scoperto l’amore per la musica all’età di 3 anni e da allora non ricorda un solo giorno della sua vita senza musica. Sente di dover dare voce alla propria anima, come se avesse qualcosa da dire, da raccontare.

All’età di 14 anni ha iniziato a studiare canto con la vocal coach Cecilia Cesario e ha partecipato al “Premio Mia Martini”, vincendo il premio dell’anima per la migliore interpretazione. Il suo primo singolo, “Nuvole Rosse”, distribuito dall’etichetta discografica Sony Music Italy, è stato inserito in una delle playlist editoriali più importanti, Caleido, ottenendo un ottimo riscontro. È stata ospite dell’ultima edizione di “Musica contro le mafie” ed è stata scelta da Webboh e Marlù per esibirsi con il suo ultimo singolo “Cuore Nero”, distribuito da Sony Music Italy, a Sanremo il 6 febbraio 2024 per il “Marlù Webboh Vibes”. Il singolo entrerà nella playlist editoriale di Apple Music “Swipe Pop” e sarà selezionato da Fabrizio Basso tra i migliori singoli usciti a gennaio 2024, con un articolo dedicato su Sky Tg24. Inoltre, ha cantato il suo primo singolo “Nuvole Rosse” in diretta su Sky, sul canale 229, durante l’evento Nokep Generation.

