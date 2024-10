Tublat.com: La Rivoluzione del Digital Marketing attraverso il Passaparola

Tublat.com premia i suoi clienti soddisfatti con programmi innovativi di “affiliazione” e “presenta un amico”, rifiutando le logiche delle grandi campagne pubblicitarie per puntare su fiducia e collaborazione.

In un mercato dominato da campagne pubblicitarie a pagamento su larga scala, Tublat.com ha deciso di rivoluzionare il suo approccio al Digital Marketing, basandosi esclusivamente sul passaparola dei suoi clienti. Fondata da Gianluca Iannotta, la web agency ha scelto di non investire in pubblicità tradizionale, preferendo invece premiare i suoi clienti soddisfatti con due programmi unici che mettono al centro la fiducia e il successo reciproco: il programma “presenta un amico” e “affiliazione”.

Un Nuovo Modo di Fare Marketing

Tublat.com nasce con l’obiettivo di offrire servizi di web hosting Linux veloci e affidabili, insieme alla registrazione di nomi di dominio. Nel tempo, ha ampliato la sua offerta, includendo la creazione di siti web, e-commerce, app mobili per Android e iOS, e la gestione di campagne pubblicitarie online su social media e motori di ricerca. Ma ciò che distingue veramente Tublat.com è la sua visione innovativa del marketing: anziché investire miliardi in pubblicità, ha deciso di puntare su programmi che trasformano i clienti soddisfatti nei suoi migliori ambasciatori.

Presenta un Amico: Il Potere del Passaparola

Il programma Presenta un Amico è stato concepito per premiare i clienti di Tublat che consigliano i servizi dell’agenzia ad amici, colleghi o altre aziende. Ogni cliente può iscriversi al programma accedendo alla propria area clienti Tublat, dove riceverà un link univoco da condividere con i potenziali clienti. Ogni volta che una nuova azienda o individuo si iscrive ai servizi di Tublat tramite questo link e diventa cliente, il segnalatore riceve crediti utilizzabili per pagare le fatture o per ottenere sconti sull’acquisto di nuovi servizi.

Questo sistema non solo premia i clienti, ma crea una rete di fiducia che cresce in modo organico, sostenuta dalla qualità dei servizi di Tublat e dal passaparola positivo. Tublat, infatti, preferisce ringraziare chi diffonde il proprio valore, riconoscendo crediti ai clienti piuttosto che spendere denaro nelle tasche delle multinazionali che gestiscono i principali network pubblicitari.

Il Programma di Affiliazione: Guadagnare Denaro Reale

Per chi desidera ampliare il proprio ruolo e non limitarsi al passaparola, Tublat ha ideato un programma di affiliazione che permette ai clienti di guadagnare denaro vero. Attraverso questo programma, ogni affiliato riceve un link di affiliazione univoco da condividere con potenziali clienti. Quando un nuovo cliente si registra e acquista un servizio tramite quel link, l’affiliato guadagna una provvigione percentuale sull’importo speso dal nuovo cliente.

Una volta raggiunta la soglia di 50€ di provvigioni, l’affiliato dovrà emettere una fattura a Tublat e riceverà il pagamento tramite bonifico bancario, garantendo così un guadagno reale e concreto. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per chiunque voglia guadagnare online in modo semplice e trasparente, contribuendo alla crescita di una web agency che si sta imponendo come punto di riferimento per le PMI in Italia.

Ma il programma di affiliazione offre anche un ulteriore livello di coinvolgimento: gli affiliati possono diventare veri e propri service manager per i loro clienti. Grazie a un secondo link, l’affiliato può richiedere al proprio cliente di diventare il suo cliente gestito, permettendogli di gestire attività per conto del cliente verso Tublat. In cambio, l’affiliato guadagnerà una provvigione non solo sulle prime transazioni, ma anche su tutti i servizi che il cliente acquisterà in futuro da Tublat, anche se questi non avvengono direttamente tramite il link di affiliazione.

Come Aderire

Per iscriversi al programma “presenta un amico”, è sufficiente accedere all’area clienti Tublat e attivare il programma con pochi semplici clic. Per chi invece desidera diventare affiliato e guadagnare denaro reale, tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata: https://www.tublat.com/affiliation.php. Tublat offre quindi due modalità di guadagno, flessibili e su misura, per chi desidera promuovere i servizi dell’azienda: da un lato, il guadagno di crediti da usare per i propri servizi, e dall’altro, l’opportunità di guadagnare provvigioni monetarie reali.

Il Futuro del Digital Marketing: La Visione di Tublat

Tublat.com non sta semplicemente offrendo servizi di alta qualità a prezzi competitivi: sta cambiando il modo in cui il Digital Marketing viene percepito e promosso. Invece di investire pesantemente in pubblicità tradizionale, ha scelto di fidarsi dei suoi clienti, costruendo un sistema basato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca. E così facendo, Tublat sta dimostrando che le PMI possono crescere online anche senza essere schiacciate dai costi pubblicitari, e che il vero valore di un’azienda risiede nella soddisfazione dei clienti.

La strada tracciata da Gianluca Iannotta e il suo team rappresenta una sfida per i colossi del marketing tradizionale, e una speranza per chi cerca un’alternativa più etica e sostenibile. Un percorso che, giorno dopo giorno, sta rivoluzionando il modo di fare marketing online, non solo in Italia, ma presto anche a livello internazionale.