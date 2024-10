Piacenza. Simran Kumar morta schiacciata da un autobus fuori da scuola

Tragedia a Piacenza. Simran Kumar, 14 anni, è morta schiacciata da un autobus fuori da scuola. La ragazza frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero Raineri Marcora. Simran Kumar è morta sul colpo.

L’incidente è avvenuto al momento in cui l’autobus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’istituto, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana. Per cause in corso di accertamento, Simran Kumar è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate.

La società di trasporti Seta, in una nota, comunica che “il mezzo che ha investito la giovane è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea di trasporto scolastico al campus di strada Agazzana”. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna.