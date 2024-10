Lopez: in radio “un gioco ben studiato”

Dall’11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Un gioco ben studiato”, il primo singolo di Lopez per disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 ottobre.

“Un gioco ben studiato” è un brano ironico e volutamente leggero nei termini e nel sound, che racconta una storia colma di tradimenti, dispetti, e piccoli grandi problemi tra due persone che faticano a stare insieme. I litigi tra i due della coppia sono rappresentati come un processo in tribunale nel quale c’è un sempre presente dualismo tra la voglia di allontanarsi e quella di stare insieme, la trama è spezzata però da un momento di riflessione in cui la consapevolezza della situazione prende il sopravvento sull’ironia del brano.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Un gioco ben studiato nasce dalla mia personale volontà di dar voce a una situazione di vita, che nelle persone più giovani, quali me stesso, è quasi onnipresente. Nei fatti il brano racconta a grandi linee quello che è il pattern di una qualunque relazione che si potrebbe definire tossica, prendendo in esame una vissuta personalmente, che, seppur con esagerazioni, vuole aiutare l’ascoltatore ad immedesimarsi nella situazione, e, a viverla con una leggerezza e una spensieratezza che suona quasi fuori luogo visto il tema. Nonostante sia il primo pezzo, nei fatti, che pubblico, rappresenta quasi un punto di svolta nel mio modo di scrivere, soprattutto data la necessità di bilanciare al meglio il tema con la leggerezza dell’ascolto. La speranza con questo brano è anche di riuscire a dar voce alle “piccole cose” che tutti vivono, senza dover necessariamente trasportare l’ascoltatore in un mondo parallelo colmo di assurdità e storie incredibili, facendolo sentire più a suo agio in una realtà che conosce più che bene.”

Biografia

Lorenzo Lopez in arte Lopez è nato e cresciuto a Cosenza, e con ben ventun anni di solida esperienza di vita alle spalle ed una laurea in ingegneria.

Ha studiato musica fin da piccolo, sia come autodidatta che con l’aiuto di diversi insegnanti, che mi hanno indirizzato nello studio del pianoforte, della chitarra, del canto, e della scrittura. Frequenta la RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale.